Durs Grünbein e Santagostini: gli eroi di Cetonaverde Poesia

Dare spazio ai giovani e riconoscere il meglio della poesia internazionale e italiana: è l’intento del Premio Cetonaverde Poesia, in memoria di Antonio Maria Marocco, con il sostegno della Fondazione Crt, della Fondazione Antonio Maria e Mariella Marocco per la tutela del libro manoscritto e stampato e con il patrocinio del Comune di Cetona (Siena). Giunta alla VIII edizione, l’iniziativa fondata nel 2005 per volontà della poetessa e scrittrice Mariella Cerutti Marocco, supportata dal marito Antonio Maria, con l’obiettivo di mettere in evidenza i giovani poeti – idea poi sviluppata da Maurizio Cucchi, poeta, consulente editoriale, traduttore e pubblicista – ha visto come vincitori per la sezione Internazionale il tedesco Durs Grünbein (foto) e per la Poesia italiana Mario Santagostini.

Un punto focale della manifestazione è costituito dalla partecipazione di sei giovani finalisti, selezionati tra un ampio numero di candidati nati dal 1° gennaio 1988: Riccardo Benzina, Alessandra Corbetta, Davide Cortese, Matthias Ferrino, Giovanni Rapazzini de’ Buzzaccarini, Eleonora Rimolo, che hanno svolto prima della cerimonia di premiazione, tenutasi nello scorso weekend, un certame poetico su un tema scelto dalla giuria.