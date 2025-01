Angelo Duro, il comico più anti politically correct del momento, da ieri è al cinema in ben trecento copie con il suo primo film da protagonista, Io sono la fine del mondo, senza promozione: solo proiezioni in sala con pubblico pagante. Una decisione condivisa con il regista Gennaro Nunziante, già dietro la macchina da presa per i film di Zalone.