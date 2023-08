Due ragazzi, un amore tossico "Sulla strada per la Patagonia"

di Giovanni Bogani

"È il mio primo film. Ci lavoro da due anni: dalla prima riga della storia fino a ieri, all’ultima parola dei sottotitoli. E adesso, è qui per voi". Semplice, emozionato, diretto. Simone Bozzelli, ventotto anni, ha presentato in concorso al festival internazionale di Locarno il suo film d’esordio, Patagonia. La Patagonia, quella che sta in fondo all’Argentina, quella di cui hanno scritto Bruce Chatwin e Luis Sepúlveda, c’entra solo come orizzonte lontano, immaginato, desiderato. La realtà è una realtà rurale, in Abruzzo, ai limiti del degrado. Un altro posto ai confini del mondo, proprio come la Patagonia. Dove un ragazzo, Yuri, neanche vent’anni, ingenuo e istintivo come fosse appena venuto al mondo, si lascia affascinare e portare via – fisicamente e psicologicamente – da un ragazzo appena più grande, ma molto più esperto della vita, smaliziato, spavaldo, dominatore e manipolatore.

Potrebbe essere un film di Pasolini, o di Reiner Werner Fassbinder, il regista tedesco di Querelle de Brest. E infatti, è a Fassbinder che si richiama Simone Bozzelli. "Il cinema di Fassbinder, i suoi personaggi, la sua libertà di girare mi hanno sempre affascinato", dice il regista. Per Simone, un bel film non è necessariamente fatto di belle immagini. "C’è chi pensa che il cinema sia belle inquadrature, bei movimenti di macchina, una bella fotografia. Io penso che il cinema debba cercare soprattutto le emozioni".

E ce ne sono tante, in questo film audace e forte, coraggioso e provocatorio. È la storia di una relazione tossica, Patagonia. Il ragazzo più giovane diventa quasi un giocattolo nelle mani dell’altro. L’altro, Agostino, animatore alle feste per bambini, è un artista girovago come lo era Zampanò nella Strada di Fellini: prevaricatore e sottilmente violento. La sua Gelsomina è Yuri, interpretato da Andrea Fuorto. Ventenne soffocato dal nulla di una vita in provincia, che segue l’altro, pagliaccio narcisista, egocentrico, ma incantatore.

Il film vive molto della ottima performance dei due attori, Andrea Fuorto e Augusto Mario Russi. In uno dei due personaggi, quello di Yuri, si scorge una somiglianza anche fisica con il regista, Simone Bozzelli. "Quello che volevo raccontare con questo film erano le piccole molestie, le piccole violenze. Quelle che accadono in ogni rapporto, non solo tra fidanzati", dice Simone. "Ho girato in Abruzzo perché sono nato lì, sono cresciuto lì, conosco il suono di quelle parole, conosco quel mondo. C’è anche il contesto dei rave, che io ho frequentato, e che il cinema racconta raramente: musica a 160 bpm, stordimento, le sensazioni della notte e quelle del mattino dopo".

"La cosa che mi ha richiesto più coraggio è stata quella di raccontare una storia d’amore senza un bacio", dice il regista, che al Centro sperimentale è stato allievo di Gianni Amelio. "Augusto Mario Russi l’ho trovato proprio in un rave, mentre Andrea Fuorto aveva già fatto un film, L’arminuta, e l’avevo apprezzato molto lì".

Ci sono anche scene molto forti, di sesso estremo. Una scena in cui viene praticato un piercing "artigianale" al capezzolo di uno dei due ragazzi, con complicazioni e infezioni. "Sono grato ai produttori che hanno avuto il coraggio di credere in questo progetto, in questa storia che racconta un continuo gioco di forze, e di violenze reciproche. Perché anche quello che sembra una vittima rivela, al momento giusto, una forza inattesa".

Parlava di emozioni, Simone Bozzelli. "Volevo fare un film in cui tenerezza e crudeltà si incontrano e si scontrano. Come quando uno ti tocca con la mano, e non sai se hai ricevuto uno schiaffo o una carezza". Patagonia, distribuito da Vision, uscirà nelle sale italiane il 14 settembre.