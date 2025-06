Due giorni tra trekking passeggiate sonore, concerti, street food

Passeggiate sonore, trekking, concerti, spettacoli, street food e tanto altro: domani e domenica prende il via la settima edizione della ’Festa della Via della Lana e della Seta’, lungo il crinale tra Montepiano e Castiglione dei Pepoli, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. L’evento, che celebra il suggestivo cammino inaugurato nel 2018 da Vito Paticchia, quest’anno si arricchisce dell’inaugurazione delle prime due opere del progetto ’Fare comunità, arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta’, la collaborazione tra i due centri d’arte Pecci e MAMbo che produrrà varie opere lungo il sentiero. Le prime due si trovano proprio a Montepiano e a Castiglione dei Pepoli: la prima realizzata da Chiara Camoni al Valico Crocetta, la seconda al rifugio dell’abetaia da Attila Faravelli ed Enrico Malatesta.

Quest’anno la festa inizierà srotolando per le vie del centro la più grande bandiera della Pace del mondo (500 metri), restaurata dopo 22 anni dal Circolo ARCI I Risorti e alla sua seconda uscita dopo il 2 giugno a Prato. Il fine settimana sarà poi un susseguirsi di eventi nei due Comuni, con il programma completo disponibile sul sito https://www.viadellalanaedellaseta.com/festa

Importante sottolineare l’evento che chiude la festa a Montepiano, alle 18.30: è ’Per un nuovo umanesimo delle montagne’, incontro con Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, ma soprattutto ’paesologo’, narratore appassionato della realtà dei piccoli paesi, che si batte contro lo spopolamento e l’abbandono. La festa a Castiglione chiude invece con una cena in piazza dalle 19 in poi.