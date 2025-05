Due giorni per... ’Volare’. Mongolfiere, laboratori droni e aeromodellismo

di Rossella ConteTorna anche quest’anno l’emozione del volo, tra cielo e fantasia, per grandi e piccoli. Domani e domenica l’Ippodromo del Visarno Cesare Meli di Firenze ospita la quarta edizione del festival del volo ’Volare’. Dalle 11 alle 21, il parco delle Cascine si trasformerà in un grande villaggio, con voli vincolati in mongolfiera (a partire dalle ore 19, in base alle condizioni meteorologiche), sorvoli della città in elicottero, laboratori didattici per bambini, aeromodellismo, aquiloni giganti, simulazioni di volo e dimostrazioni di droni. Confermati anche gli spazi dedicati a Leonardo Da Vinci. Tante le attività dedicate ai più piccoli, dall’aquilone fai-da-te, organizzato da Pm Model, ai laboratori interattivi curati da FC Falconeria e I Predatori di Vallefredda, fino alla possibilità di immedesimarsi nel ruolo di pilota militare salendo a bordo del cockpit dell’aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e di vivere un’esperienza unica con la realtà virtuale grazie allo stand dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, dove sarà allestito anche un laboratorio per i bambini.

Volare – Festival del volo è organizzato da Le Nozze Di Figaro e Toscana Aeroporti SpA, con il contributo di Volotea, e in collaborazione con Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Aeroclub di Firenze ’Luigi Gori’, F.C. Falconeria, I Predatori di Vallefredda, Museo Galileo Galilei e Museo Leonardo Da Vinci – Fondazione Pedretti. L’ingresso ha un costo simbolico di 5 euro valido per entrambe le giornate. Sarà presente anche il Museo Galilei, partner dell’iniziativa. Ci sarà anche l’esibizione coreografica degli Aquiloni Giganti dell’Associazione FiloVola di Filippo Gallina. Poi spettacoli, incontri e performance, aree dedicate al food&beverage. Attraverso l’iniziativa, Toscana Aeroporti, Volare Festival e Ultravox, sostengono Artemisia, associazione di promozione sociale impegnata nel contrasto a ogni forma di violenza.