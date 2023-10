Drusilla show: "Avere cura di sé è una luce in questo mondo azzoppato. E quant’è figo Pinocchio"

L’amore, Pinocchio e, perché no, il primo papa donna. Con elegante ironia Drusilla Foer fa il suo ingresso trionfale al Festival di Luce!, attraversando tutto il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per poi salire sul palco a colloquio con Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino, Luce!. L’artista dalle mille sfaccettature – il vero nome è Gianluca Gori – non è in forma perché ha avuto la febbre. "Se dico bischerate è perché sono stata influenzata" scherza subito lei. Ricordando che è stata a Sanremo e ha pubblicato il suo primo album, la direttrice incalza: "Sei pronta per il primo papa donna". "Magari lì mettiamo una donna vera" replica subito la nobildonna fiorentina, la cui età va "dai 40 ai 70 anni". "Avere cura di sé – dice – è la luce da portare nel mondo, un mondo azzoppato in questo momento". Il riferimento è ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. "Le guerre non riesco a contenerle come idea. Mi spaventano: la sopraffazione è il delitto più grande".

E così si passa ad argomenti più ‘leggeri’: da due settimane è uscito il primo disco, Dru, che contiene anche Il tempo non esiste, cantata al termine del suo intervento insieme a Guerra (già intonata a Sanremo 2022). "Cantare è la cosa che mi viene più facilmente. Mi sto proprio simpatica quando canto. Dico: che figa, che classe" racconta. Poi, rispondendo alla direttrice Pini sul suo momento amoroso, chiosa: "Non ho la fila, ma c’è un mercato per tutti"... Drusilla parla di "una grande storia d’amore, quella di Pinocchio", che quest’anno compie 140 anni come ricordato da Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Carlo Collodi. "Pinocchio è un eroe, non un perdente. Eroe perché va incontro all’esperienza con sfrontatezza: trova l’inganno, la manipolazione, l’ingiustizia. Sono tutte esperienze e i giovani d’oggi hanno bisogno di fare esperienze" dice l’artista che, commuovendosi, ribadisce: "Pinocchio è un figo pazzesco".