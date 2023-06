Drusilla Foer e Asia Argento, duetto dance: esce il brano ‘Io ne voglio ancora’

Debutto discografico per Drusilla Foer, personaggio di Gianluca Gori che si cimenta in un inatteso e stuzzicante duetto in chiave dance con Asia Argento. Un inno alla vita contro le convenzioni. Il brano si intitola ‘Io ne voglio ancora’ ed è disponibile da oggi, giovedì 8 giugno, su tutte le piattaforme digitali. Ed è solo un assaggio di ‘DRU’, il suo primo album di inediti, che uscirà il 6 ottobre. L’uscita di ‘Io ne Voglio Ancora’ è un omaggio fuori dagli schemi ai fan di Drusilla – sono quasi 2 milioni i follower che la seguono sui social – e precede di pochi giorni il ritorno di Madame Foer nelle piazze e nei teatri per l’ultima stagione di Eleganzissima, il recital divenuto ormai un format di culto che girerà l’Italia con il ‘Summer Tour 2023’: una ventina di date dal 10 giugno al 6 agosto.

Il brano: un duetto oltre le convenzioni

‘Io Ne Voglio Ancora’ è un pezzo dance che punta a riscaldare le serate dell’estate imminente. “È un inno alla vita, un invito a morderla e a non appiattirsi sulle convenzioni – spiegano i produttori – un sofisticato divertissement a due voci, quella enigmatica di Drusilla e quella assertiva di Asia, che si fa strada ed entra sotto pelle, con un incedere sincopato e l’ironia ammiccante che caratterizza le due interpreti”. Il brano – si può ascoltare qui – è stato composto da Margherita Carducci – meglio conosciuta come Ditonellapiaga, una delle più talentuose artiste in ascesa della nuova generazione – e da Benjamin Ventura, producer e collaboratore per artisti come Marco Mengoni, Ariete e Coez.

Il video: atmosfere fetish

“Dicono che, quando nasce una stella, ne muoiono cento in cambio. Ma dicono che, quando nasce una dea, la sua grandezza rimarrà eterna, ben oltre il cosmo che la crea”. A metà tra stelle e dee, Drusilla e Asia hanno stretto un un sodalizio artistico fuori dagli schemi. Il video è scandito da frasi sussurrate come colpi sferrati in faccia a chi ascolta, un piano sequenze di corpi ravvicinati e primi piani decisi. “Il bianco e nero con pennellate oro e rosso vino – spiegano i produttori – contribuisce ad accentuare l’atmosfera elegante e fetish allo stesso tempo, in un connubio sonoro e visivo che difficilmente passerà inosservato”. Il video è online sul canale ufficiale di Drusilla Foer: guardalo qui.

Summer Tour 2023

Il ‘Summer Tour 2023’ di Drusilla Foer porterà in giro per l’Italia Eleganzissima, l’acclamato spettacoloc che nel corso di varie stagioni ha richiamato oltre 150mila spettatori. Si parte sabato 10 giugno dal Gran Teatro Morato di Brescia e si conclude il 6 agosto in Sicilia, dopo 19 repliche in piazze e anfiteatri di grande suggestione. Nello spettacolo – fra racconti di vita vissuta, canzoni e musica dal vivo – Drusilla è accompagnata da Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax, ai quali si unisce per qualche prezioso cammeo alla chitarra classica il leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.

L’album DRU

Nel frattempo Drusilla si prepara per i grandi progetti autunnali: è già in pre-order DRU, il suo primo album atteso per il 6 ottobre e pubblicato da Best Sound/BMG, con la produzione artistica ed esecutiva di Franco Godi. Tredici tracce, di cui 12 canzoni inedite, corredate da testi e fotografie originali, il tutto in una preziosa confezione da collezione disponibile in due formati e tre versioni diverse: il vinile in edizione limitata numerata e un cd maxi, del quale è in vendita una limitatissima tiratura autografata.