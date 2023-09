Drivalia si espande anche in Finlandia, Repubblica Ceca, Irlanda e Norvegia

Drivalia compie un balzo in avanti nel percorso di espansione in Europa. In seguito all’approvazione della Commissione Europea, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank ha acquisito le attività di ALD Automotive in Norvegia e Irlanda e di Leaseplan in Repubblica Ceca e Finlandia, per un totale di 70mila veicoli e circa 430 dipendenti.

L’acquisizione ha permesso a Drivalia di allargare ulteriormente il suo perimetro europeo, approdando nei 4 Paesi europei: sale così a 13 il totale dei mercati in cui la società è presente. Le nuove società saranno guidate da Dag Fraurud in Norvegia, David Wilkinson in Irlanda, Martin Brix in Repubblica Ceca e Petteri Pihlas in Finlandia.

"Lavoreremo – dichiara Paolo Manfreddi, CEO di Drivalia (nella foto in alto) – per consolidare e migliorare la qualità dei servizi offerti e il livello di soddisfazione dei clienti, grazie all’unione del grande know-how dei nuovi team e del nostro. La nostra strategia, basata sull’essere un operatore indipendente e multibrand all’interno di un Gruppo con quasi 100 anni di esperienza, ci permette di proporre le migliori soluzioni di mobilità disponibili sul mercato".