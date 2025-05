Drink e convivialità. Torna l’aperitivo festival . Tra spettacoli e dj set

Drink e convivialità, torna a Milano dal 9 all’11 maggio dalle 17 alle 23 al Nhow Hotel di via Tortona l’aperitivo festival giunto alla terza edizione. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 4.000 persone. Nel mese che celebra il rito dell’aperitivo e che culminerà con il World Aperitivo Day® il 26 maggio, aperitivo festival propone degustazione e intrattenimento tra banchi d’assaggio dedicati alle proposte più innovative della mixology art, ai migliori abbinamenti food & beverage, workshop e masterclass interpretate dai migliori chef, mixologist provenienti da tutto il mondo, con spettacoli e DJ set a ciclo continuo.

Tra le novità di quest’edizione, con main sponsor Carrefour Italia, l’estensione fuori dalla sede principale con una nuova location il Dazio di Ponente in piazza Sempione. Quest’anno maggiore spazio anche alle proposte beverage no e low alcol, riflesso di una tendenza sempre più popolare, soprattutto tra i più giovani. E per chi vuole scoprire i segreti dell’arte dell’abbinamento, arriva Aperitivo School, un format inedito pensato per coinvolgere e avvicinare il pubblico con esperienze formative, ma sempre divertenti.

"Aperitivo Festival non è solo un evento, è un hub culturale che valorizza la ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico" afferma Federico Gordini (foto in basso a sinistra), presidente di MWW Group e ideatore di Aperitivo Festival. "Un momento di convivialità e piacere che racconta l’arte italiana del bien vivre. Aperitivo Festival nasce con questo spirito: creare un luogo di incontro dove tradizione e futuro si fondono, dove brand, professionisti e consumatori possano vivere un’esperienza che valorizzi l’eccellenza dell’abbinamento food & beverage come un patrimonio da preservare e far evolvere".