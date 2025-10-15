Addio a Drew Struzan: firmò le locandine di Star Wars, Indiana Jones e Ritorno al futuro

Los Angeles, 15 ottobre 2025 – Si è spento a 78 anni Drew Struzan, l’artista che ha trasformato le locandine dei film in opere d’arte senza tempo. L’annuncio della sua morte è stato diffuso sui social dal suo manager e dalla famiglia, che hanno rivelato come l’artista combattesse da tempo contro l’Alzheimer. “Drew era una forza della natura – ha scritto la moglie – un uomo che non poteva essere fermato né domato. Anche quando la malattia gli ha tolto la parola, non ha mai smesso di nutrire la sua passione per l’arte”. Tra l’altro la sua scomparsa segue di pochi giorni quella di un altro maestro di quest’arte, l’italiano Renato Casaro che aveva firmato le locandine de ‘Il nome della rosa’ e ‘Balla coi lupi’.

I mille successi di Struzan: quanti capolavori

Struzan lascia un’eredità visiva incredibile. Le sue pennellate hanno dato volto all’immaginario collettivo del cinema moderno: da ‘Star Wars’ a ‘Indiana Jones’, da ‘Ritorno al futuro’ ad ‘E.T.’ passando per ‘Blade Runner’. In un’epoca dominata dalla grafica digitale, il suo stile pittorico, minuzioso e vibrante, riusciva a catturare in un’unica immagine l’essenza di un intero film.

Dopo aver realizzato l’ultimo poster per Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo nel 2008, Struzan aveva annunciato il ritiro. Tuttavia, il richiamo dell’arte lo spinse a tornare più volte: nel 2012 per illustrare la copertina de La Torre Nera di Stephen King, nel 2015 per Star Wars: Il risveglio della Forza e nel 2019 per la trilogia animata Dragon Trainer.

Così lo ricordano Steven Spielberg e George Lucas

Nel marzo scorso la moglie aveva reso pubblica la sua malattia, spiegando che non era più in grado di dipingere. “Non si gode una meritata pensione – scriveva – ma combatte per la vita”. Alla notizia della sua scomparsa, il mondo del cinema ha espresso profondo cordoglio. Steven Spielberg ha ricordato l’amico definendolo “un creatore di eventi: i suoi poster trasformavano i film in mete, capaci di riportarci all’età in cui li abbiamo visti per la prima volta”. George Lucas, che con lui ha condiviso la nascita di Star Wars e Indiana Jones, lo ha descritto come “un artista di altissimo livello, capace di condensare in un solo sguardo la magia e l’emozione di un’intera storia”. Una cosa è certa: con la sua arte, Drew Struzan ha reso immortali non solo i volti del cinema, ma anche la meraviglia di sognare davanti a un grande schermo.