Lo scorso settembre, lo zoo della città di Chattanooga, nel Tennessee, aveva annunciato con orgoglio l'arrivo in famiglia di tre cuccioli di drago di Komodo (Varanus komodoensis). Per il parco si trattava di un evento molto importante: oltre a essere la lucertola più grande al mondo, il drago di Komodo è considerato una specie a rischio, dato che sono poche le femmine in natura ritenute ancora in grado di riprodursi. A distanza di qualche mese, ecco l'ulteriore sorpresa: le analisi del DNA hanno rivelato che i tre nuovi arrivati hanno una mamma, di nome Charlie, ma non un papà. Sono stati infatti concepiti attraverso un meccanismo noto come partenogenesi.

Che cos'è la partenogenesi

Si tratta di una modalità di riproduzione sessuata in cui sostanzialmente basta un solo genitore, perché l'uovo si sviluppa senza bisogno di essere fecondato. È presente in diversi tipi di piante e animali, tra cui appunto le femmine di drago (o varano) di Komodo, che possono usare questa 'scorciatoia' in maniera occasionale, ad esempio in mancanza di esemplari di sesso maschile nel proprio habitat.

No, grazie

In realtà gli esperti avevano tentato di far accoppiare Charlie con un maschio di nome Kadal, ma alla luce delle recenti indagini genetiche è risultato evidente che tra i due non fosse mai scattata la scintilla. La pagina Facebook dello zoo spiega che non bisogna stupirsi troppo, poiché "in natura i draghi di Komodo vivono principalmente isolati […] cosa che ha spinto questi animali a evolversi per riprodursi sia sessualmente che per partenogenesi". Nonostante in alcuni casi siano in grado di formare legami monogami duraturi, le femmine di varano sono spesso restie ai corteggiamenti dei potenziali partner, cui non risparmiano reazioni anche molto aggressive.

Tutti figli maschi

Curiosamente, i cuccioli di drago di Komodo che nascono per partenogenesi sono sempre di sesso maschile. Le femmine di questa specie hanno infatti una coppia di cromosomi sessuali W e Z (l'equivalente di X e Y negli esseri umani), mentre i maschi possiedono due cromosomi Z. "Quando avviene la partenogenesi la madre produce solo uova WW o ZZ", fanno sapere dallo zoo, "Le uova WW non sono vitali, quindi rimangono solo quelle con i cromosomi ZZ, che danno alla luce dei maschietti".