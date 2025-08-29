Dozza . L’incanto del paese dei murales

Dozza è il museo a cielo aperto dell’Emilia Romagna: da "La svolta" di Andrea Mario Bert che raffigura un cielo blu con le nuvole al "Tempo di vendemmia" di Nello Leonardi, in perfetta sintonia con il paesaggio circostante; dall’elegante e misteriosa "Entrata degli ospiti" di Alberto Sughi fino all’iconico "L’angelo di Dozza" di Giuliano Bonazza. Ci troviamo a pochi chilometri da Imola, immersi tra le dolci ondulazioni dei colli bolognesi.

Questo piccolo centro medievale, noto come il Paese dei Murales, è unico al mondo in quanto i vicoli, le case e i monumenti sono ricoperti di dipinti, che lo hanno reso uno dei Borghi più Belli d’Italia. La vocazione artistica di Dozza affonda le radici nel 1960, anno in cui nacque la Biennale del Muro Dipinto, oggi trasformata in una rassegna permanente curata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte. Ogni due anni artisti italiani e internazionali si danno qui appuntamento per lasciare il proprio segno sulle pareti delle abitazioni. Il festival è un rito collettivo che unisce comunità e creatività, memoria e sperimentazione. Tra i nomi di rilievo dei partecipanti figurano Bruno Saetti, Sebastian Matta e Luca Alinari.

Nel cuore del paese sorge la Rocca Sforzesca, antico presidio militare e poi dimora signorile. È sede di un affascinante museo, con un percorso di visita che attraversa saloni affrescati, cucine medievali, camere nobiliari e la salita fino alla torre: da quassù lo sguardo abbraccia l’intero borgo e le campagne circostanti. Ever Destination Concierge che fa capo alla grande realtà di Palazzo di Varignana, propone tour esclusivi e guide personalizzate, trasformando così ogni desiderio in un’esperienza su misura curata nei minimi dettagli. Nei dintorni si aprono panorami incantevoli sui colli bolognesi, oasi di quiete e verde perfetti per escursioni e gite enogastronomiche.

Il vicino borgo di Varignana a rapire il cuore con il suo fascino grazioso e discreto. Nell’ambito di un progetto di recupero del territorio all’insegna della sostenibilità, il comune ospita l’azienda agricola Agrivar, fondata nel 2015 per dedicarsi alla coltivazione dell’olivo e della vite, a cui si sono poi aggiunti i frutteti e lo zafferano.

Tra i filari ordinati dei vigneti e gli ulivi piantati negli ultimi decenni, si snodano percorsi come l’Anfiteatro della Vigna Trail, di circa cinque chilometri: il suggestivo anfiteatro all’aperto realizzato con le vigne è anche sede di eventi. In alternativa, gli amanti dell’arte e della natura potranno scegliere l’Artistico Walk, una leggera camminata nel verde tra sculture e installazioni. Da non perdere le degustazioni di vini e oli extravergine pluripremiati, frutto di una filiera controllata rispettosa della biodiversità.