Con l'arrivo dell'autunno riparte la stagione delle escursioni a caccia di castagne, una delle attività più tradizionali e piacevoli di questi mesi. Scopriamo allora 5 mete in Lombardia rinomate per i boschi di castagni, perfette per organizzare una gita con la cesta in mano. È importante ricordare sempre che non è consentito effettuare la raccolta entrando nelle proprietà private e nei luoghi chiusi al pubblico.



Parco Pineta – Como

Il Parco Pineta di Appiano Gentile si trova in provincia di Como, ma dista pochissimo anche da Milano. È il luogo ideale per raccogliere le castagne e approfittare della giornata per un’escursione nella natura con tutta la famiglia. Il consiglio è quello di fare rotta verso il sentiero San Giorgio e, una volta lasciata la macchina, inoltrarsi nei castagneti in compagnia dei tanti animali selvatici che vivono nel parco.



Campsirago – Lecco

La zona attorno al borgo di Campsirago (frazione di Colle Brianza, in provincia di Lecco) è ricca di castagni. Chi vuole fare un’escursione qui può lasciare l’auto in uno dei parcheggi che si trovano sulla strada; addentratevi il più possibile all’interno del bosco, se la giornata e le condizioni fisiche lo consentono, per trovare i frutti più buoni e più grandi.



Monte Canto – Bergamo

Chi è alla ricerca di castagne in provincia di Bergamo può puntare sui boschi che circondano il Monte Canto. Qui, soprattutto lungo il sentiero segnalato con il numero 533, ci si imbatte in rigogliosi castagneti ricchi di frutti. Nei dintorni della città, e più precisamente nel Parco dei Colli di Bergamo, una valida alternativa al Monte Canto è il Sentiero dei Vasi, un itinerario che parte dalla località di Cascina Gallina da una via denominata, quasi profeticamente, Castagneta.



Campo dei Fiori – Varese

Il Parco Regionale del Campo dei Fiori, in provincia di Varese, è una delle zone migliori per raccogliere le castagne di tutta la Lombardia. L’itinerario consigliato parte dal paese di Cerro, proprio all’inizio del parco, e si inoltra nel bosco di castagni. Il sentiero è agevole e adatto anche a una passeggiata in famiglia.



Albaredo – Sondrio

La Valtellina, in provincia di Sondrio, è zona molto ricca di castagneti. Una delle località migliori per cercare le castagne è Albaredo, che si trova sulla strada che da Morbegno porta alla Val Brembana e attraversa il passo San Marco. Non solo Albaredo, però: sempre in Valtellina è possibile trovare le castagne anche nei dintorni della Valmalenco, in Val Codera e nella Valle dei Ratti.



© Riproduzione riservata