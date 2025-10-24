Dove nasce la moda. Un viaggio nei ’segreti’ dell’eccellenza italiana

Questo weekend – domani e domenica – torna ApritiModa, giunto alla sua 9ª edizione alla scoperta dei segreti degli artigiani. Alcuni dei luoghi più rappresentativi e suggestivi della moda italiana apriranno le porte al pubblico. ApritiModa, ideato dalla giornalista Cinzia Sasso, è alla scoperta di tesori che rimarrebbero nascosti, là dove la creatività incontra la tradizione e il futuro si intreccia con il passato.

Dalla A alla Z, da Armani a Zegna, saranno circa cento le realtà che, dal nord al sud d’Italia, apriranno le loro porte per visite guidate gratuite e incontri con stilisti, artigiani e maestranze custodi di un sapere che è patrimonio italiano. Queste le realtà artigiane lombarde e confinanti con la regione: a Garlate, in provincia di Lecco, si viene accolti dal mondo incantato di Antonio Riva, tra tulle, organza e pizzi, dove ogni dettaglio conduce verso la creazione di un abito da sposa da favola. Nella vicina Piacenza, si entra nella sartoria di Ettore Bilotta, lo stilista delle compagnie aeree più eleganti del mondo, e vediamo da vicino dove prendono forma le sue creazioni; immersa nella Val d’Ossola, la Manifattura Domodossola racconta una lunga storia familiare trasformata in eccellenza, con oltre un milione di metri intrecciati ogni anno tra cuoio, fibre e rame.

A Milano, nel quartiere Lambrate vi è l’atelier Ilariusss dove quattro mani femminili trasformano la stoffa in cappelli e copricapi-scultura che hanno conquistato passerelle e icone internazionali: da Margot Robbie alla première di Barbie a Amal Clooney, fino a Malika Ayane e Farida Khelfa.

Infine, l’omaggio al re della moda italiana e internazionale: Giorgio Armani (scomparso lo scorso settembre, ndr). Vicino ad ApritiModa fin dalla prima edizione, viene aperto il suo Armani Silos per una visita esclusiva alla mostra Armani Privé.

Raffaella Parisi