Riposare bene durante la notte è uno dei requisiti fondamentali per affrontare al meglio la giornata e gli impegni. La scienza dimostra che dormire bene allontana lo stress e allunga la vita. Chi ha problemi di insonnia o chi si sveglia di frequente durante la notte può provare alcuni trucchi per passare una notte più tranquilla: scopriamo quali sono.



Un bagno caldo, un buon libro e arrivederci allo smartphone

Forse non tutti possono permettersi (per problemi di tempo o semplicemente perché non hanno la vasca) un bel bagno caldo prima di andare a dormire. Chi può farlo, invece, dovrebbe concedersi questa coccola serale prima di mettersi a letto. Perché? Un’immersione calda nella vasca di casa (a una temperatura di circa 40 gradi) e di circa venti minuti è un assoluto toccasana per rilassare il corpo e la mente e trovare il giusto relax anche tra le coperte.

Il consiglio è quello di portare in vasca un buon libro o una bella rivista, lasciando lo smartphone in un’altra stanza. Staccarsi dal cellulare è un esercizio che, prima di mettersi a letto, andrebbe fatto a prescindere. Le notifiche, le chat, le mail di lavoro, i social, non fanno altro che riattivare il cervello e aggiungere un pizzico di ansia a tutta quella accumulata durante la giornata. Un buon libro o una rivista di uno degli argomenti preferiti aiuta invece a immergersi in un’atmosfera rilassata e concilia il sonno.



Un podcast, una tisana rilassante e gli obiettivi

Chi non ama troppo leggere potrebbe, in alternativa a un libro, concedersi l’ascolto di un podcast, rilassante, con una storia appassionante. Se usate lo smartphone per sentire il podcast, però, ricordatevi di scaricarlo e inserire poi la modalità aereo, altrimenti la pace e il relax che vi servono saranno continuamente interrotti da notifiche e messaggi.

Chi ha problemi a dormire e addormentarsi può provare altri due rimedi totalmente naturali: una tisana da bere prima di andare a letto e l’utilizzo di oli essenziali che hanno il merito di rilassare il corpo e la mente.

Chi soffre di ansia, potrebbe provare, infine, a fissare degli obiettivi concreti per la giornata successiva, massimo tre, su cui riflettere prima di addormentarsi. Trovare una soluzione e addormentarsi con la consapevolezza che siano già parzialmente risolti aiuta il sonno.