Doppia apertura in Toscana. Ecco i nuovi store di Pisa e Viareggio Il brand Parfois ha aperto due nuovi negozi in Toscana, a Pisa e Viareggio, portando il totale a 68 in Italia. Gli spazi presentano un design minimalista e sostenibile, con materiali di alta qualità. Parfois è presente in 72 paesi e continua la sua espansione in diverse nazioni.