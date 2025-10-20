Dopo “Succession“. Brian Cox debutta alla regia

Dopo il successo della serie Succession in cui ha interpretato il patriarca Logan Roy, ispirato a Rupert Murdoch, il 79enne Brian Cox ha debuttato dietro la macchina da presa con il film Glenrothan, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma. "Alla mia età non avrei mai pensato di dirigere un film. Ma ho pensato “questa sarà l’unica occasione che ho di farlo per il cinema“, per il teatro ho già diretto ma farlo per il grande schermo è un gioco completamente diverso", ha detto Cox che ha portato sul grande schermo la storia di due fratelli che si riuniscono dopo oltre 30 anni per salvare la distilleria di whisky di famiglia. Protagonisti del film, ambientato nel paesaggio delle Highlands scozzesi, lo stesso Cox e Alan Cumming.