Donne sul podio. L’AI per abbattere il divario di genere

Riflettori puntati domani a Montalcino, nel Senese, sulla 24esima edizione del ’Premio Casato Prime Donne’, nato nel’99 grazie alla giornalista Ilda Bartoloni e che fa parte di un progetto più articolato che comprende la cantina Casato Prime Donne, a cui è intitolato il riconoscimento, prima in Italia con un organico interamente femminile, e il Brunello Prime Donne, scelto da un panel di 4 degustatrici internazionali e dedicato alle wine lover donne.

E quest’anno, che ha come tema principale l’intelligenza artificiale, ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stata l’imprenditrice italo-iraniana Darya Majidi, che di AI è un’esperta a livello internazionale e ha puntato per prima sulla diffusione delle competenze digitali fra le giovani donne per contrastare il divario di genere. Premiati anche i giornalisti Lara Loreti e Giorgio Dell’Orefice, firme rispettivamente di Repubblica e del Sole 24 ore, e che hanno vinto il riconoscimento ’io e Montalcino’ e quello assegnato dal Consorzio del Brunello.

"Sono onorata di aver ricevuto un premio così prestigioso – spiega Majidi, scelta dalla giuria come Prima Donna 2025 –. L’intelligenza artificiale ci riguarda tutti, per questo spero di avvicinare sempre più donne a settori chiave come l’ICT (Information and Communication Technologies)". Una missione che prevede l’abbattimento di non pochi ostacoli: "Sfondare il tetto di cristallo che imprigiona le donne in ruoli tradizionali e subalterni richiede prima di tutto la rottura di un pregiudizio culturale, e cioè che queste siano poco adatte agli studi tecnologici considerati da uomini – sottolinea –. Non è vero, e studiare e capire i cambiamenti innescati dall’intelligenza artificiale è il modo per riuscirci".

Un successo, quello di Majidi, che viene da lontano ed è stato costruito mettendo insieme più d’una medaglia. Recentemente Linkedin l’ha infatti inserita fra le 200 voci dell’AI a livello mondiale, e dal 2024 è presidente del Comitato italiano di UN-Women, ente delle Nazioni Unite per l’empowerment femminile. Per Repubblica è invece fra le 100 donne che stanno cambiando il mondo, mentre, nel 2022, Io Donna e il Corriere della Sera l’hanno scelta fra le 10 che hanno avuto maggior impatto in Italia. Il suo obiettivo? Far salire l’Italia rispetto all’attuale 85esimo posto della classifica Global Gender Gap Report 2025 del World Economic Forum. Secondo il quale, al ritmo attuale servirebbero altri 120 anni per arrivare alla parità di genere in tutto il mondo.

Riconoscimenti a parte, di una cosa Majidi è certa: "L’AI farà sparire molte professioni ma ne creerà molte altre. Impatterà tutto e solo chi possiederà le competenze per usarla consapevolmente potrà guardare al futuro con ottimismo. Per questo l’’empowerment digitale femminile è indispensabile per puntare alla parità di genere".

A questo è servito anche AIxGirls, un tech camp di una settimana organizzato a Volterra e appositamente pensato per le studentesse della quarta superiore. Una full immersion che mira non solo a fornire una formazione solida sull’AI, ma anche a discuterne gli aspetti etici e legali. "L’intelligenza artificiale non deve spaventarci – conclude –. Dobbiamo imparare a conoscerla e a utilizzarla in modo consapevole per creare un mondo più inclusivo ed equo".