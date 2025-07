Donne protagoniste a ’Effetto Venezia’. La rassegna spegne 40 candeline

’Effetto Venezia’ è ormai alle porte, dal 30 luglio al 3 agosto lo speciale festival diffuso animerà uno dei quartieri più caratteristici della città di Livorno, ovvero la Venezia. Teatro, musica, arte, dibattiti e bancarelle di ogni sorta sono solo alcune delle forme di intrattenimento di cui i visitatori potranno godere gratuitamente e senza la necessità di dover prenotare e riservare un posto.

Quella di quest’anno rappresenta poi un’edizione molto speciale per quella che potremmo definire una delle rassegne più longeve d’Italia, se non addirittura d’Europa, quest’anno infatti ’Effetto Venezia’ spegnerà la bellezza di 40 candeline e per celebrare questa occasione unica è stato realizzato un docufilm che ripercorre le passate edizioni, in particolar modo il primo ventennio dal 1985 ai primi 2000: il film, intitolato ’Un sogno di acqua e di fuoco’, è stato realizzato da Marco Bruciati e verrà proiettato in varie aree del quartiere durante il festival.

Ma le vere protagoniste di questa edizione celebrativa saranno le donne, come si può intuire proprio dal titolo che caratterizza questo 2025, ovvero ’Creativa: quello che le donne dicono’, un tema che grazie alla direzione artistica della celebre Grazia Di Michele si propone di trasportare i visitatori in un viaggio attraverso la sensibilità e la forza delle donne, tenendo però conto anche degli omaggi e dei contributi maschili nei confronti dell’argomento.

Questa duplice attenzione sia all’emisfero femminile che a quello maschile si riflette anche nella programmazione: nel cartellone della rassegna troviamo infatti grandi nomi della musica femminile come Patty Pravo ed Amii Stewart, e maschile come Eugenio Finardi, Manu Chao e tanti altri ancora. Non solo musica però, ma anche momenti di riflessione: uno degli appuntamenti più attesi sarà infatti il talk a cui parteciperanno il 31 luglio alle 21.30 Gino Cecchettin, la stessa Grazia Di Michele e il sindaco della città Luca Salvetti.

Ma il programma offre molti appuntamenti degni di nota e chi fosse interessato ad approfondire potrà farlo visitando il sito https://www.effettovenezia.it/

’Effetto Venezia’ è molto più di una semplice rassegna estiva, da tempo infatti è diventata l’essenza stessa di una città tutta da scoprire.

Greta Ercolano