Donne al top in azienda: "Oltre 43% in 13 anni"

Sono passati 13 anni dall’entrata in vigore della Legge Golfo, un provvedimento epocale che ha segnato una svolta storica per l’equilibrio di genere nei Consigli di Amministrazione (CdA) delle società quotate e partecipate. La legge, elaborata, presentata e portata all’approvazione da Lella Golfo (nella foto), ha introdotto nel nostro Paese le quote di genere, imponendo un’equa rappresentanza femminile nelle posizioni di vertice. "Una vera e propria rivoluzione, culturale e nei numeri – commenta Golfo –, che ha infranto tanti soffitti di cristallo e creato una nuova leadership femminile nel mondo economico. Oggi, la presenza femminile nei board delle società quotate e partecipate ha superato la previsione normativa ed è oltre il 43%. Le aziende e il mercato hanno riconosciuto gli indiscussi benefici del contributo femminile. Una legge epocale, che ha contribuito a cambiare il volto non solo della nostra economia".