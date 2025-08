Per alcuni è già diventato “lo zoo degli orrori”. Ma anche considerando le leggi della natura, non poteva che scatenare un acceso dibattito l’iniziativa di un parco faunistico di Aalborg, in Danimarca, che ha recentemente lanciato un insolito appello: i proprietari di animali domestici sono invitati a donare conigli, porcellini d’India, polli e persino piccoli cavalli “indesiderati” non per essere accolti nella struttura, ma per diventare cibo per i predatori lì ospitati.

Le spiegazioni dello zoo

Con un post su Facebook e Instagram i responsabili dello zoo di Aalborg, quarta città per popolazione della Danimarca, hanno spiegato di voler così "imitare la catena alimentare naturale degli animali", pubblicando a contorno (proprio il caso di dirlo) una foto di una lince europea con le fauci spalancate per sottolineare l'importanza della dieta carnivora per alcuni dei loro ospiti.

Secondo quanto dichiarato, gli animali eventualmente donati non verranno introdotti vivi nei recinti, ma "delicatamente soppressi" da personale qualificato prima di essere utilizzati come nutrimento per le specie carnivore presenti nello zoo, tra cui la tigre di Sumatra, il leone asiatico e la già citata lince europea.

“Quando si hanno carnivori, è necessario fornire loro carne, preferibilmente con pelliccia, ossa eccetera, per garantire un’alimentazione il più naturale possibile”, ha dichiarato Pia Nielsen, vicedirettrice dello zoo, dopo l’annuncio che ha scatenato una grossa polemica via social.

La legge danese lo consente

In effetti, la legislazione danese consente agli zoo di nutrire gli animali carnivori con carcasse di animali domestici o da fattoria, a patto che siano soppressi nel rispetto delle normative sul benessere animale. Il principio alla base è proprio quello sottolineato dalla vicedirettrice della struttura di Aalborg: fare in modo che l'atto del cibarsi sia il più simile possibile a quello che avviene in natura, contribuendo così all’arricchimento comportamentale degli adulti e soprattutto dei cuccioli.

Nonostante la legge e le spiegazioni fornite, la richiesta dello zoo ha però diviso l’opinione pubblica: da un lato c’è chi critica duramente l’idea di trasformare animali domestici in “prede”, dall’altro c’è chi apprezza l’onestà dello zoo e la sua attenzione al comportamento naturale dei predatori.

Il precedente della giraffa Marius

La Danimarca non è peraltro nuova a polemiche di questo tipo. Il caso più noto risale al 2014, quando lo zoo di Copenaghen attirò l’attenzione dei media internazionali per aver soppresso una giovane giraffa sana di nome Marius. La decisione fu presa per evitare la consanguineità all’interno del programma europeo di riproduzione, nonostante una petizione firmata da migliaia di persone che cercava di impedirne l’uccisione.

La carcassa dell’animale fu poi in parte utilizzata per la ricerca scientifica e in parte data in pasto a leoni, tigri e leopardi dello stesso zoo. La situazione degenerò ulteriormente poche settimane dopo, quando lo zoo annunciò di aver soppresso anche quattro leoni adulti per fare spazio a un nuovo maschio, nella speranza di avviare una nuova linea riproduttiva.

Questi episodi sollevano interrogativi complessi sul ruolo degli zoo moderni, sulla trasparenza delle loro pratiche e sulla difficile convivenza tra esigenze di conservazione, educazione del pubblico e sensibilità etica. Nel frattempo, ad Aalborg, il dibattito continua e c’è anche curiosità per vedere se qualche cittadino risponderà alla quanto meno inusuale richiesta. Lo zoo, alla fine, ha deciso di chiudere i commenti al messaggio sui social: “Comprendiamo che il post susciti emozione e interesse, ma non è necessaria una retorica odiosa e malevola. Vi incoraggiamo a tenere un tono corretto”. Lo zoo risponderà agli utenti via email.