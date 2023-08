Don Minzoni è tra noi Martire antifascista, prete del popolo: il coraggio degli ideali

di Pier

Ferdinando Casini

Ricordare don Minzoni nel centenario della sua morte non è soltanto il doveroso tributo alla memoria di un martire antifascista. È anche l’occasione per riannodare le fila di una stagione complessa della storia nazionale, nell’ottica di una personalità che ha testimoniato con coraggio la fedeltà ai valori di libertà e giustizia. La sua azione si è sempre alimentata delle grandi idee di quel cattolicesimo democratico, fortemente impegnato nella realtà sociale italiana dopo la stagione del Non expedit e si è rafforzata con la vocazione sacerdotale, intesa come ponte fra la dimensione teologica e sacramentale e la vita concreta ed ordinaria delle persone.

Un aspetto fondamentale della formazione e delle attitudini di don Minzoni è quello legato alle sue radici romagnole, una terra complicata e contraddittoria in bilico fra socialismo e clericalismo e ricca d’incredibili fermenti.

Don Minzoni era un uomo ricco di passione civile e dotato di una spiritualità ereditata dalla sua famiglia d’origine, umile ma profondamente cristiana. Sacerdote aperto, colto e carismatico, attento ai problemi della Chiesa e della gente del suo tempo, sin da giovane manifestò una grande sensibilità verso la condizione dei lavoratori e una vocazione al servizio dei più deboli e bisognosi, nello spirito del messaggio evangelico. Un prete del popolo, vissuto non solo in chiesa ma sulla strada, in mezzo alla gente.

Il suo percorso intellettuale, intenso e variegato, e aperto ai molti stimoli culturali dell’epoca lo rese capace di interpretare il clima storico e politico operando con determinazione nella società dell’epoca.

Fu attratto dalle idee innovatrici di Romolo Murri, padre del cristianesimo sociale e, come altri giovani sacerdoti della sua generazione, affascinato dalle istanze di rinnovamento religioso e culturale incarnate dal modernismo teologico. Maturò anche un interesse per il socialismo, legato alla necessità di aggiornare la sua azione sacerdotale ai mutamenti economici e sociali che si stavano sviluppando nelle campagne. La sua scelta di partire per il fronte come cappellano militare – per cui ricevette la medaglia d’argento al valor militare – fu in qualche modo l’espressione di un forte convincimento patriottico, frutto di una riflessione scevra tanto dalla retorica nazionalistica e interventista quanto dalle istanze pacifiste tout court.

Ordinato sacerdote prestò servizio in diverse parrocchie. Tuttavia, fu nella piccola comunità di Argenta che si distinse per il suo straordinario impegno: innanzitutto nella formazione e nella promozione dell’educazione giovanile, di cui sono testimonianza le iniziative di quegli anni – il doposcuola, il teatro parrocchiale, la biblioteca circolante, i circoli cattolici maschile e femminile, le prime sezioni scout. Poi nell’organizzazione sociale dei lavoratori, tesa a diffondere la pratica cooperativistica di ispirazione cattolica tra i braccianti agricoli e gli operai che spesso vivevano in condizioni di sfruttamento e oppressione in quel lembo di pianura padana tra Ferrara e Ravenna dove si respirava un clima pesante, con scioperi e repressioni.

Dai racconti e dalle testimonianze possiamo solo in parte prendere coscienza dell’opera di questo grande prete, che ha saputo essere polo formidabile di attrazione e di lotta contro ogni forma di totalitarismo. Aggregare i giovani all’insegna dello scoutismo significava offrire loro una concreta alternativa all’inquadramento nei Giovani Balilla, così come proporre un approccio non timoroso al mondo dei lavoratori, spingendo per una giustizia sociale che superasse le barriere di classe, significava trasformare il movimento cattolico in una minoranza attiva di fronte sia alla preponderanza socialista, sia alla progressiva ascesa del movimento fascista che, fin dal 1921, aveva conquistato il potere locale con la pratica diffusa della violenza.

Ecco perché il suo nome è scritto a caratteri forti nella storia del movimento cattolico dell’Emilia Romagna e in particolare nella storia del dialogo, anche difficile, fra il cattolicesimo e la società del tempo rappresentando un punto di incontro tra credenti e coloro che, pur privi della fede, ne riconoscevano l’autenticità del messaggio.

La preannunciata presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alle celebrazioni ad Argenta dimostra quanto la sua coraggiosa predicazione evangelica continui a essere memoria viva e come l’attualità del suo messaggio risieda nella testimonianza dei valori che egli ha abbracciato e difeso, mai abbassando la guardia di fronte alle ingiustizie e alle disuguaglianze.

In ogni epoca, la storia ci pone davanti a sfide spesso inattese. Don Minzoni ci ha insegnato che, di fronte a queste, non dobbiamo restare in silenzio, arrenderci o chinare la schiena, ma avere il coraggio di essere testimoni credibili di grandi battaglie ideali.