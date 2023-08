Don Minzoni, dopo un secolo (finalmente) beato

di Stefano Marchetti

La macchia di sangue scuro sul fazzoletto bianco con le iniziali ricamate, DGM, racconta terribile la tragedia di cento anni fa. La sera del 23 agosto 1923 don Giovanni Minzoni, arciprete di Argenta, stava facendo una passeggiata con un collaboratore della parrocchia. Dal buio spuntarono due uomini, due picchiatori fascisti arrivati da Ferrara per dargli una lezione: lo presero a bastonate, gli sfondarono il cranio. Invano l’amico cercò di tamponare il sangue, invano il sacerdote venne soccorso e portato in canonica. Si spense nella notte: aveva 38 anni. "Fu un delitto politico. Senza dubbio don Minzoni è un martire", osserva Sergio Caranti, appassionato storico e curatore del museo che qui ad Argenta (provincia di Ferrara, diocesi di Ravenna) custodisce cimeli e testimonianze della vita e del pensiero del parroco, vittima dell’odio.

"Don Minzoni fu un grande educatore, ma soprattutto un uomo libero", dice Andrea Baldini, sindaco di Argenta, che si appresta a onorare solennemente il centenario: mercoledì 23 il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, celebrerà la Messa nel Duomo di San Nicolò dove 40 anni fa sono state traslate le spoglie del sacerdote, poi venerdì 25 arriverà a rendere omaggio anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel punto esatto dell’agguato, l’artista Riccardo Buonafede realizzerà un murale dedicato a don Giovanni: fra gli eventi delle settimane successive, anche la presentazione di un francobollo commemorativo.

Giovanni Minzoni nacque nel 1885 a Ravenna: suo padre gestiva lo storico albergo Cappello che ancora esiste. Fu ordinato sacerdote nel 1909 e il vescovo lo inviò ad Argenta come cappellano. Iniziò subito a darsi da fare: aprì il ricreatorio con cinematografo, creò una filodrammatica e nel 1916, con il voto unanime dei capifamiglia (che allora, per un singolare privilegio argentano, potevano designare l’arciprete), fu nominato parroco. Ma l’Italia era in guerra e anche don Giovanni venne chiamato alle armi: anziché restare nelle retrovie, chiese di andare in prima linea come cappellano militare. Partecipò a diverse battaglie, rimase accanto a molti fanti feriti al fronte e nel giugno 1918 sul Piave promosse un’azione che fermò l’avanzata degli austriaci. Tornò ad Argenta con la medaglia d’argento al valor militare e altre dieci decorazioni, oggi esposte al museo accanto all’elmetto con il simbolo del 255° Reggimento fanteria che don Minzoni aveva conservato amorevolmente.

Fu dal 1919 che il parroco avviò la sua decisa azione sociale: per lui era fondamentale creare occupazione in quel contesto di miseria. Affittò una tenuta agricola e fondò la cooperativa degli ex combattenti, aprì un laboratorio di maglieria all’Opera pia, diede impulso alla biblioteca, prese ad aiutare le famiglie in difficoltà, di qualsiasi ‘colore’ fossero. E nell’aprile 1923 costituì ad Argenta i primi gruppi scout: vedeva l’importanza della formazione dei giovani. "Si iscrissero subito settanta ragazzi – ricorda Caranti –, ma gli esponenti fascisti proibirono ad alcune famiglie di inviare i propri figli". "Gli avversari mi danno la colpa dell’influenza spirituale che ho nel paese – scriveva il parroco –. Ma che devo farci se il paese mi vuole bene?". Le minacce verso di lui si fecero sempre più fitte. Fino a quella tragica sera d’agosto.

"La lotta contro il pensiero unico gli è costata la vita: in don Minzoni io vedo un martire della libertà – aggiunge il sindaco Baldini –. E noi oggi abbiamo la volontà di ridare don Giovanni agli argentani". Già, perché per diversi anni, lungo il ‘900, la figura del sacerdote è rimasta "come avvolta nella nebbia", sottolinea Caranti: la Chiesa restava defilata, i politici non ne parlavano volentieri come se fosse una figura scomoda. "E invece lui è stato tutto: sacerdote, educatore, un altruista, un precursore", nota Caranti. "Ma perché non avete mai iniziato per don Minzoni la pratica di beatificazione?", chiese Papa Giovanni Paolo II (in visita ad Argenta nel 1990) all’arcivescovo Ersilio Tonini. Anche questo cerchio sta per chiudersi: agli inizi di marzo la Santa Sede ha dato il nulla osta per l’avvio del processo di beatificazione che si aprirà sabato 7 ottobre in Duomo a Ravenna. "Noi ci auguriamo che possa essere riconosciuto il martirio – osserva Caranti – e che presto don Giovanni possa essere elevato agli altari".