Appuntamento domenica con Salus, il mensile dedicato a salute e benessere, che troverete all’interno dei nostri quotidiani. Il focus di giugno è rivolto alle problematiche dell’urologia, sia per l’uomo che per la donna. Ampio spazio alle ultime novità in campo oncologico, alla rivoluzione che migliorerà la vita dei pazienti diabetici e all’impatto che i social e il mondo online ha sulla salute mentale.

Tutte le news

e gli aggiornamenti su www.quotidiano.net/salute