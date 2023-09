Dom 115: che stile. Personalizzazione materiali di qualità e super comfort

Baglietto annuncia la vendita del del primo scafo di Dom 115, il nuovo modello della linea Dom di 35 metri in acciaio disegnata da Stefano Vafiadis e presentata a Fort Lauderdale. L’imbarcazione è prevista in consegna nel 2025 ed è la seconda venduta in collaborazione con Y.co.

L’entry level della Dom Line, il Dom 115, ripropone gli stilemi che hanno decretato il successo del modello di punta: linee senza tempo, moderne ed accattivanti che tuttavia estremizzano l’aspetto sportivo della sorella più grande, considerevoli volumi, unici per imbarcazioni di queste dimensioni; utilizzo di ampie finestrature panoramiche apribili a terrazza e che consentono l’ingresso massiccio di luce naturale, armonico senso di spazio unico, in un dialogo continuo tra dentro e fuori grazie alle porte del salone del main deck a scomparsa che, aggiunte alle finestrature a tutta altezza, regalano una vista unica a 270 grad.

Ci sono l’upper deck vetrato apribile su tre lati, la zona di poppa definita su tre livelli che scendono verso il mare e sui quali trova posto la piscina vista mare. Alto è il livello di personalizzazione con l’uso dell’acciaio come materiale costruttivo. Il tender è alloggiato in un garage laterale, liberando quindi il ponte da ingombri tecnici. "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo progetto – afferma Fabio Ermetto CCO di Baglietto – che ridefinisce l’organizzazione dello spazio, che nel Dom 115 sempre più perde i suoi confini di utilizzo classico e formale per ritrovarne di nuovi, più aderenti allo stile di vita di un armatore contemporaneo, a contatto con la natura e con il mare".

P.G