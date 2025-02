’Dolomiti Superski’. Una crescita continua tra sport e sostenibilità

Dodici valli che esercitano un fascino unico sugli sciatori e gli appassionati della montagna italiani e stranieri. Dolomiti Superski continua a crescere e, nell’ultimo periodo delle Festività, ha fatto registrare numeri incoraggianti e superiori all’anno precedente. Molto tempo è passato da quel 14 novembre 1974 quando i sei rappresentanti dei già esistenti consorzi funiviari delle zone di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena-Alpe di Siusi, Val di Fassa-Carezza e Arabba apposero la propria firma in calce all’atto ufficiale che sanciva la nascita della allora ’Associazione Superski Dolomiti’ di fronte a un notaio di Brunico. L’avventura ebbe inizio da un’idea di Erich Kostner, pioniere funiviario di Corvara in Alta Badia, ben presto condivisa con i suoi colleghi delle valli limitrofe.

Oggi Dolomiti Superski promuove la ’My Dolomiti Card’, supporto magnetico per skipass riutilizzabile, sul quale è possibile caricare quasi tutti i tipi di skipass, comodamente anche da casa. Durante la scorsa stagione invernale 2023-24 sono stati emessi quanti più supporti My Dolomiti Cards possibile, per alzarne il grado di pervasione tra la clientela. Infatti, tutti i Pick-up Box e i dispositivi Ticket Self-service nella maggior parte delle stazioni a valle degli impianti principali, hanno emesso solo tessere ricaricabili. ’Buy and Reuse’ ovvero ’Acquista e Riutilizza’ è lo slogan che accompagna il progetto e ha l’obiettivo di eliminare le tessere di plastica ’usa e getta’ per skipass.

Con l’ecobadge ’Eroi del Clima’, gli sciatori che verseranno 5 euro, avranno da un lato un badge in più per il concorso a premi di Dolomiti Superski, dall’altra daranno una mano a riforestare vaste aree del Nicaragua con piantine da frutto e da caffè, a vantaggio dei piccoli produttori locali.

Merita ricordare che durante questo inverno, sul territorio di Dolomiti Superski, si svolgono ben 55 gare di Coppa del Mondo in 7 discipline diverse nell’ambito di 15 eventi, organizzati da 10 comitati locali.

Renzo Vatti