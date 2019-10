Venerdì 25 ottobre Netflix pubblica in streaming la commedia 'Dolemite Is My Name', con Eddie Murphy protagonista della storia vera del cabarettista, cantante e attore Rudy Ray Moore. Il film è stato presentato in anteprima durante il Festival di Toronto 2019 e ha conquistato recensioni più che convinte da parte della critica.



Dolemite Is My Name, tutto sul film

La storia di Rudy Ray Moore (1927-2008) è probabilmente del tutto sconosciuta, al pubblico italiano, ma lo è molto meno negli Stati Uniti. Stiamo infatti parlando della classica vicenda di un successo nel mondo dello spettacolo raggiunto con enorme caparbietà e determinazione: Moore si vide sbattere in faccia moltissime porte, ma non mollò mai e alla fine conobbe un successo che nessuno avrebbe pronosticato grazie al personaggio eccentrico di Dolemite. Incise dischi e fu protagonista di molte pellicole del genere blaxploitation.



La sceneggiatura di 'Dolemite Is My Name' è stata scritta a quattro mani da Scott Alexander e Larry Karaszewski, che insieme hanno lavorato a film come 'Larry Flint - Oltre lo scandalo', 'Ed Wood', 'Big Eyes' e alla serie TV 'American Crime Story'. La regia è invece di Craig Brewer, famoso soprattutto grazie al film 'Hustle & Flow - Il colore della musica' e alla serie TV 'Empire'.



Nel cast, oltre al protagonista Eddie Murphy, troviamo Wesley Snipes, Keegan-Michael Key, Kodi Smit-McPhee, Chris Rock e Snoop Dogg.



Il trailer doppiato in italiano

Dolemite Is My Name: le recensioni e come vederlo

La critica statunitense ha parlato molto bene del film e la media voto su Metacritic si è attestata su 78/100. Merito soprattutto di una sceneggiatura efficace e ritmata, di una storia vera decisamente originale e di un Eddie Murphy in forma smagliante. Molte recensioni hanno parlato di questo film come di un suo ritorno in grande stile sotto i riflettori.



'Dolemite Is My Name' dura un'ora e 58 minuti: Netflix suggerisce che a guardarlo siano abbonati che abbiano compiuto quattordici anni. Una volta soddisfatto il requisito dell'età basta attendere il 25 ottobre, giorno dell'inserimento nel catalogo dei contenuti in streaming.



