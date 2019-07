Stromboli, 24 luglio 2019 - Sette suite (ognuna di colore diverso) e una vista mozzafiato sul mare: è in vendita la villa di Dolce & Gabbana a Stromboli, teatro di feste Vip esclusive e che ha ospitato star internazionali.

Il prezzo? Top secret: in questi casi la formula è "trattativa rigorosamente riservata", ma secondo indiscrezioni si viaggia sull'onda dei 6,5 milioni di euro. Per questa bella cifretta il compratore potrà godersi una proprietà che si estende su oltre 500 metri quadrati, di cui 235 di interni, con le famose sette suite colorate e 300 di verde.

In più la villa - la cui vendita è stata affidata in esclusiva a Lionard Luxury Real Estate - gode di una posizione davvero unica: la vista spazia dall'isolotto di Strombolicchio al vulcano vero e proprio, conosciuto in tutto il mondo per la sua 'Sciara di fuoco' che illumina le notti stellate.

Proprio a Stromboli, nel 2014, il premio Oscar Paolo Sorrentino e Paolo Virzì, hanno girato uno spot con l'attore Colin Farrell per un profumo della celebre casa di moda.