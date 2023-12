Dodici racconti di Stephen King. C’è il sequel di “Cujo“

Il prossimo libro di Stephen King sarà una raccolta di storie brevi dal titolo You Like It Darker, in uscita per la casa editrice Scribner negli Stati Uniti il 21 maggio 2024. Il nuovo volume conterrà dodici racconti del 76enne maestro dell’horror all’americana, molti dei quali inediti. Tra di essi spicca Serpenti a sonagli, sequel del romanzo Cujo del 1981, in cui un vedovo in lutto si reca in Florida in cerca di sollievo e riceve invece un’eredità inaspettata ma con importanti vincoli.

"Vi piace più cupo? Bene, anche a me", scrive Stephen King nella postfazione di questa raccolta di racconti che si addentrano nella parte più oscura della vita, sia metaforica che letterale.

Nel racconto Two Talented Bastids King esplora il segreto a lungo nascosto di come due omonimi signori abbiano acquisito le loro abilità. In Danny Coughlin’s Bad Dream un breve e inaudito flash psichico sconvolge decine di vite, la più catastrofica quella di Danny. In The Dreamers un taciturno veterano della guerra del Vietnam risponde a un annuncio di lavoro e scopre che ci sono angoli dell’universo che è meglio lasciare inesplorati. The Answer Man si chiede se la preveggenza sia una fortuna o una sfortuna e ci ricorda che una vita segnata da una tragedia insopportabile può ancora avere un significato.

"La capacità di King di sorprendere, stupire e portare terrore e conforto rimane insuperabile", scrive l’editore.