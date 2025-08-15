DoctorApp dona lo sport ai bambini in difficoltà

Dopo le ’visite solidali’ del progetto ‘Humans’, DoctorApp rafforza il proprio impegno al fianco della Fondazione Banca delle Visite sostenendo anche il progetto Banca dello Sport per offrire la possibilità di praticare attività fisica anche a bambini e ragazzi in difficoltà economica. Un supporto che unisce tecnologia e solidarietà per promuovere uno stile di vita sano fin dalla giovane età.

"Abbiamo sempre creduto che il digitale potesse migliorare l’accesso alla salute – spiega Alessandro Giraudo, Ceo e founder di DoctorApp – e in questo caso vogliamo fare un passo in più, entrando nel mondo dello Sport con lo stesso spirito solidale che ci guida in ambito sanitario. I bambini che non possono permettersi un’iscrizione per un’attività sportiva o di sostenere una visita agonistica potranno finalmente accedere a questi servizi, grazie a una rete virtuosa di supporto. Lo sport, come la salute, non deve mai essere un privilegio".

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse da Banca dello Sport, per favorire la diffusione del progetto che mira a rendere l’attività sportiva accessibile anche a chi si trova in condizioni di fragilità economica e sociale. Questo grazie alla collaborazione con associazioni sportive che possono mettere a disposizione listini calmierati e alla possibilità di sostenere i costi delle prestazioni mediche, attraverso le donazioni di chi vuole sostenere questa mission e alla collaborazione stessa dei medici che possono offrire le visite a un costo ridotto.