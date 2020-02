Considerato da molti studiosi un antesignano si Superman, Doc Savage è stato uno dei maggiori personaggi pubblicati sui pulp magazine statunitensi: ora si appresta a diventare una serie TV grazie all'accordo raggiunto da Sony Pictures Television, Original Film e Condé Nast Entertainment. A gestire in prima persona l'operazione ci sono i produttori di Original Film, che hanno in curriculum ottimi adattamenti di libri e fumetti per il piccolo schermo: vedi ad esempio 'The Boys', 'Preacher' e 'Happy!'.

Doc Savage, il precursore di Superman

Chiamato anche 'Uomo di bronzo', il personaggio di Doc Savage fu creato da Lester Dent, che utilizzò lo pseudonimo di Kenneth Robeson. Fu il protagonista di 181 storie pubblicate fra il 1933 e il 1949 da Street & Smith Publications e successivamente comparve in alcuni fumetti e anche in un film per il grande schermo del 1975.



Clark Savage, Jr. (questo il vero nome del personaggio) venne educato sin dalla nascita da un gruppo di scienziati finanziati dal padre: lo scopo era di addestrarlo nel corpo e nella mente in modo da farne un essere superiore, con forza e resistenza quasi superumane, una memoria fotografica, padronanza delle arti marziali e approfondite conoscenze nei campi della medicina, chirurgia e scienza. Tutto ciò ne fece un esploratore e avventuriero sopraffino, oltre a un formidabile avversario per cattivi di varia natura perché dotato di un inflessibile senso etico e della ferrea volontà di raddrizzare torti e rimediare alle ingiustizie.

La serie TV

Original Film sta accarezzando l'idea di un adattamento di 'Doc Savage' da qualche tempo. Nel 2013 aveva puntato su un film, affidando a Shane Black la sceneggiatura e mettendo sotto contratto Dwayne Johnson per il ruolo protagonista. Poi la lavorazione si è arenata e lentamente ha preso quota l'ipotesi di una serie TV, ora divenuta realtà. Al momento non è chiaro se Shane Black sia ancora della partita, ma non sarebbe affatto una brutta notizia, considerato che si tratta dell'autore di film come 'Arma letale', 'L'ultimo boy scout', 'Last Action Hero', 'Kiss Kiss Bang Bang' e 'The Nice Guys'.



