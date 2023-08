Divorzio Totti-Blasi, anche Noemi Bocchi tra i convocati in tribunale?

La 'Guerra dei Roses' nostrana, ovvero quella fra Francesco Totti e Ilary Blasi, si arricchisce di un nuovo appuntamento: quello del 20 settembre. In quella data l'ex calciatore e la conduttrice dovranno comparire in tribunale per definire alcuni aspetti del loro divorzio.

Ma pare che possano non essere i soli a comparire davanti al giudice. "Noemi Bocchi potrebbe essere convocata così come le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie": l'indiscrezione arriva dal settimanale 'Oggi' e porterebbe di fatto per la prima volta ufficialmente l'una di fronte all'altra - sempre che entrambe siano convocate per lo stesso orario - la ormai quasi ex moglie e l'attuale compagna di Francesco Totti.

Secondo il settimanale, ad essere convocata non sarebbe soltanto Noemi Bocchi, ma anche gli uomini che, secondo Francesco Totti, avrebbero avuto dei flirt con Ilary Blasi durante il periodo del loro matrimonio. Insomma, sembrerebbe che ci si stia preparando a una sorta di resa dei conti. Non ci sarebbe, stando alle indiscrezioni, il nome di Bastian Muller fra i convocati. Anche perché la storia fra lui e Ilary Blasi avrebbe preso corpo dopo la separazione.

Probabile che a questo punto si voglia scendere sul terreno del “chi ha tradito per primo” per stabilire eventuali colpe.