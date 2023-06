Divina Bernhardt. "Era molte donne in una"

di Giovanni Bogani

Era una donna forte, coraggiosa. Stravagante: capace di tenersi, come animale da compagnia, un alligatore – morto per aver bevuto troppo champagne. Audace: ebbe una storia d’amore con Victor Hugo, settantenne, quando lei di anni ne aveva ventisette: per poi sposare un uomo di undici anni più giovane di lei, morfinomane, e amare una pittrice, Louise Abbéma, rivelando senza paura la sua bisessualità. Ma soprattutto, era la regina del teatro, unica al mondo. L’unica capace di mandare le folle in delirio a Parigi come negli Stati Uniti. Capace di imporsi come un “brand“, di prestare il suo volto a campagne pubblicitarie, di dare il proprio nome a un teatro, di creare scompiglio nelle sue sette tournée negli Stati Uniti, o nelle altre in giro per l’Europa.

Oggi, sarebbe una influencer da milioni di followers. E, amante delle innovazioni tecnologiche, fu anche fra le prime attrici del cinema muto – compare in almeno otto film – e durante un incontro con Edison registrò la propria voce con quella nuova invenzione chiamata fonografo.

Parliamo di Sarah Bernhardt. Nata nel 1844, morta a Parigi nel 1923, dopo una vita da protagonista assoluta, vissuta senza paura. Anche quando, a settant’anni, dopo un incidente le fu amputata una gamba: lei continuò ad andare in scena, come se niente fosse successo. Adorata da Oscar Wilde, da Marcel Proust, che creò ispirandosi a lei il personaggio della Berma in Alla ricerca del tempo perduto. Persino Sigmund Freud ne fu affascinato. Solo Anton Cechov, da giornalista appena ventenne, scrisse con scetticismo della “Bernhardt-mania“ che aveva preso il pubblico in Russia.

Nel centenario della morte di Sarah Bernhardt, a Parigi una mostra al Petit Palais la celebra. Aperta fino al 27 agosto, la mostra – dal titolo Et la femme créa la star, con un gioco di parole sul film di Roger Vadim che lanciò Brigitte Bardot – propone abiti della diva, manifesti degli spettacoli, dipinti e fotografie, oggetti appartenuti all’attrice e opere d’arte create dalla stessa Bernhardt, che era pittrice e scultrice. Per capire meglio questa donnauniverso, parliamo di lei con Laura Morante, che alla Bernhardt ha dedicato uno spettacolo: Io Sarah, io Tosca. Uno spettacolo vibrante, intenso, in cui Laura interpreta la Bernhardt alla vigilia del debutto in Tosca, il dramma di Victorien Sardou che in seguito sarà musicato da Giacomo Puccini.

Laura, chi era Sarah Bernhardt? "

"Era molte donne insieme. Neppure leggendo la sua autobiografia possiamo essere certi della verità: Sacha Guitry disse: “Se le bugie facessero ingrassare, lei sarebbe obesa“. Anche nel raccontarsi, creava, recitava, inventava. È una donna che ha avuto un’infanzia e un’adolescenza drammatiche, una donna vulnerabile e insieme fortissima".

La madre era una “cortigiana“…

"O a essere più crudi, una prostituta. Anche le sue sorelle lo sono state: anche lei, con quasi assoluta certezza. Quasi tutte le attrici si trovavano a esserlo: era impossibile mantenersi con il lavoro di attrice, e i costumi di scena dovevano comprarseli loro stesse. Sarah, fanatica dei costumi, spendeva milioni di franchi per trovare quelli giusti".

Qual era il tratto cruciale del suo carattere?

"Il desiderio, fortissimo, di essere amata dalla madre, che non credeva in lei come attrice. Quando, a teatro, la madre si alza e se ne va durante un suo spettacolo, lei non riesce a parlare, si blocca, si paralizza. Aveva uno sconfinato bisogno di amore".

Un amore che poi ha ricevuto, e dispensato, ampiamente.

"È stata una donna non bellissima, che ha amato follemente e che è stata follemente amata. E una donna estremamente coraggiosa: pare che, durante l’amputazione della gamba, cantasse la Marsigliese. Infine, una donna intelligente, spiritosa, di un umorismo caustico. Essendo molto famosa, era anche molto odiata. C’erano spettatori pagati per fischiarla a teatro, critici pagati per stroncare lo spettacolo. Aveva moltissimi nemici. Ma non se ne curava".

Il testo dello spettacolo lo ha scritto lei stessa. Che cosa ricercava, più di ogni altra cosa?

"Una confessione intima: un ragionamento sul senso stesso del recitare, sul bisogno di recitare, per comunicare una verità più profonda, che nel nostro conversare fatto di aneddoti, non riusciamo a dire. C’è un momento in cui faccio dire a Sarah: “Sarebbe bello se potessi mettere a nudo il mio cuore“. Ecco, quello che volevo raccontare di Sarah – e di una donna in generale – era l’ambizione di mostrarsi con il cuore nudo".

Lei prova ancora la paura del palcoscenico, prima che si alzi il sipario?

"Mi sento morire, ogni volta, prima di entrare in scena! Anche Sarah Bernhardt, pur così celebre e amata, ne soffriva. Sveniva, a volte. Un giorno una giovane attrice le disse con tono di sfida: “Io invece non ne soffro affatto“. E Sarah: “Non si preoccupi, signorina. Col tempo, la paura verrà. Insieme al talento“".

E nella voce, senti che Laura nasconde un sorriso. Di complicità, per questa donna tagliente, diversa da lei – così riservata, schiva – eppure a lei così simile.