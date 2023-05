Divi e colori: l’arte italiana del cine-manifesto

di Giovanni Bogani

C’è il fascino dei film. C’è il fascino delle fotografie che ritraggono i divi. E c’è il fascino dei manifesti cinematografici: dove si celebra l’arte di racchiudere, in una sola immagine, il senso di un film. I manifesti cinematografici, fino agli anni ’70 del secolo scorso, tappezzavano le strade. Erano un lungo racconto che si snodava lungo i muri delle città. Lungo le strade, apparivano Clark Gable, Cary Grant, Sophia Loren, Liz Taylor. Per fare conoscere i film al pubblico, c’erano solo due strade: i "prossimamente", al cinema. E i manifesti, sulle strade.

Un esercito di bravi pittori era impiegato in questa massiccia opera: dipingere i film, sintetizzare in un quadro, un flash, un grido visivo, un film intero. Quei pittori si chiamavano Cesselon, Ballester, Campeggi, Geleng, Symeoni. Alcuni sono ancora attivi, come Renato Casaro, che dipinge i divi del cinema in grandi affreschi, come un Michelangelo del nostro millennio.

Dal 18 al 20 maggio vanno all’asta, a Roma, alcuni fra i più bei bozzetti cinematografici del Novecento. Nella sede di Finarte, in via IV Novembre, dalle 10 alle 18 ci si potrà contendere il possesso del bozzetto originale dei manifesti di molti importanti film. Vederli è un viaggio, un viaggio nella pittura del Novecento: di una pittura molto specifica, che doveva essere comprensibile, fruibile, che doveva catturare, attrarre l’occhio dello spettatore. Le sperimentazioni delle avanguardie erano un’ombra lontana, una suggestione che diventava carne, volti, abbracci, baci, paesaggi con figure. Niente poteva essere poco chiaro, poco comprensibile. L’uomo della strada – letteralmente, quello che passava col tram, o in bicicletta – doveva capire subito, amare subito.

Ci sono, fra i bozzetti all’asta, illustrazioni di Walter Molino, il grande illustratore e fumettista di cui scrisse anche Indro Montanelli: "Molino ha un talento scandaloso nel tradurre in segno le caratteristiche del volto", scrisse il celebre giornalista. E anche nelle immagini che appaiono all’asta, questo talento emerge chiarissimo. Molino ritrae Audrey Hepburn e Marlon Brando, Silvana Mangano e Marilyn Monroe, con un tratto espressionista, caricaturale, come se ci fosse sempre un lato comico in ogni sguardo, ogni volto, ogni postura.

Di Walter Molino ci sono molti bozzetti, da quello che ritrae Federico Fellini e Giulietta Masina a quello che ritrae un Clark Gable che saluta da qualche parte in Paradiso. C’è Kim Novak che sfreccia su una decappottabile e c’è una giovanissima Shirley MacLaine. Tutti valutati fra i 300 e i 500 euro ciascuno.

Si sale di quotazione con i bozzetti realizzati da Renato Casaro, cartellonista apprezzato anche da Quentin Tarantino, di cui la casa Finarte propone alcuni bozzetti piuttosto complessi, come quello per il film Mondo cane. Sono immagini moderne, che testimoniano il lavoro di Casaro con l’immagine fotografica e con le ombre, più ancora che con le luci. È espressivo, drammatico il tratto di Cesselon, che crea una grande macchia di rosso per Cassandra Crossing attorno allo sguardo di Sophia Loren, e che al contrario gioca sull’azzurro "spaziale" per il manifesto di Totò nella Luna, stimato diverse migliaia di euro. Lavora sulle trasparenze il più grande di tutti, Anselmo Ballester, nel manifesto di Non siate tristi per me, stimato intorno ai 3000 euro. È bellissimo, e complesso, con un gioco di luci e ombre che crea prospettive, distanze e centri di interesse, anche il manifesto di Alfredo Capitani per un film di avventure, La fortezza dei tiranni, valutato una cifra simile.

Ma l’asta non si limita ai bozzetti cinematografici: ci sono anche tavole e illustrazioni originali dei grandi maestri del fumetto: da Hugo Pratt a Milo Manara, da Guido Crepax a Will Eisner. Le opere saranno presentate con un’accurata schedatura storicocritica. In tutto, si tratta di 700 lotti, che verranno messi all’asta in due fasi, venerdì 19 maggio dalle 15:00 e sabato 20 maggio dalle 15:00.