Ditonellapiaga, vero nome e canzoni più famose

Era il 2022 quando il grande pubblico iniziava a conoscere Ditonellapiaga grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, in coppia con Donatella Rettore, nel brano “Chimica”. La canzone ebbe un buon successo nonostante solo il 16esimo posto nella classifica finale. In Italia si spinse fino al quinto gradino della classifica Fimi dei brani più venduti e, a maggio di quell’anno, a pochi mesi dal debutto sul palco del Teatro Ariston, conquistò il disco di platino con oltre 100.000 copie vendute. Il riscontro fu tale che, nell’elenco dei pezzi di maggior successo del 2022, Chimica si posizionò al 21esimo posto.

In questi giorni, Ditonellapiaga è tornata con un nuovo singolo, "È tutto vero", disponibile dal 12 gennaio 2024. Il brano anticipa la pubblicazione del suo prossimo disco di inediti e mantiene le sfumature che hanno caratterizzato da sempre la sua interprete, sarcasmo e consapevolezza di sé. Parlando della canzone, Ditonellapiaga l’ha descritta così: “Quando il chiacchiericcio diventa troppo rumoroso per essere ignorato rimane solamente una cosa da fare: caricarsi della giusta dose di autoironia e confessare che hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno, che non è vero niente o che forse in realtà è vero tutto, perché in fin dei conti a volte la verità è così poco interessante”.

Chi è Ditonellapiaga, carriera e vita privata

Ditonellapiaga è il nome d’arte di Margherita Carducci, nata nel 1997 e di origine romana. Da sempre ironica e istrionica, ha iniziato il suo percorso musicale grazie all’incontro con il duo di producer romani bbrod, nel 2019. Da subito la giovane cantante mette a fuoco il suo eclettismo e la sua versatilità, sia come autrice che come cantante, spaziando da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal sapore internazionale.

Nel 2019 esce il singolo “Parli” al quale segue la cover dell’indimenticabile brani dei Matia Bazar, “Per un’ora d’amore", con Dischi Belli/BMG Italy. Dopo arrivano “Morphina” e “Spreco di Potenziale”. Il 23 aprile vede la luce “Morsi”, il suo primo EP.

Nell’autunno 2021 Ditonellapiaga viene scelta come seconda artista femminile italiana in Breakthrough dal colosso Amazon Music. È inoltre, la prima artista del 2022 selezionata da Apple Music Up Next. Il 24 novembre esce il singolo “Non ti perdo mai” scritto insieme al collega Fulminacci, anticipazione del nuovo disco “Camouflage”, che esce il 14 gennaio 2022.

Ed ecco, a quel punto, la sua partecipazione in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo – in coppia con Donatella Rettore – con il brano "Chimica". Successivamente ha ricevuto la Targa MEI – Exitwell come Migliore Artista dell’Anno. Il 24 giugno di quell’anno esce “Disco (I Love It)”. Il 12 luglio 2022 vince la Targa Tenco con il disco d’esordio Camouflage per la sezione Opera prima.

Attualmente Ditonellapiaga sta ultimando i dettagli del suo nuovo progetto discografico per la BMG.

Della sua vita privata si sa poco, essendo molto riservata di natura. Nel 2023 ha raccontato di essere fidanzata ma senza svelare il nome del fortunato. A quanto pare, però, non si tratta di un collega né di qualcuno che fa parte del mondo dello spettacolo (“Lui non fa il mio stesso lavoro, però è appassionato di musica”).