Dissing fra Salmo e Luchè: cosa sta succedendo e perché i due si odiano

Un gustoso dissing anima questo caldo inizio di luglio: il dissing fra Luchè e Salmo. Trapper della nuova onda il primo, rapper ormai diventato portabandiera di una scuola che sta diventando classica il secondo. Uno scontro fra i due che va avanti dal 2019, anno in cui Salmo in un suo brano aveva sostenuto che il proprio disco fosse migliore di ‘Potere’ di Luchè. Si era andati avanti a colpi di dissing, ma le acque si erano calmate. Ora è stato Salmo a chiamare di nuovo in causa Luchè, citandolo nelle sue ‘64 Bar per Redbull’. Ed ecco risvegliato il can che dorme.

Ad attaccare per primo - il dissing è una sorta di chiamata in causa nel mondo rap, hip hop e trap, ovvero una sorta di battaglia senza esclusione di rime ma che, a differenza di una qualsiasi battle, cela del vero rancore fra i protagonisti - è stato Luca Imprudente, ovvero Luchè. Napoletano, 42 anni, Luchè ha attaccato Salmo facendo uscire su Youtube il brano 'Estate dimmerda 2'. "Che italcore, fra, il 'Cielo in una stanza' che quando l'ho sentito ho rivalutato Plaza": il riferimento va chiaramente al brano di Salmo. "Tutta la nuova scena mo è con me" ha proseguito. Sferrando poi l'attacco più pesante: "Diecimila biglietti regalati per San Siro". L'accusa è chiara: secondo Luchè, Salmo non sarebbe un rapper così di successo come si vanta di essere tanto che avrebbe dovuto regalare un ingente quantitativo di biglietti pur di riempire lo stadio.

"Non ti disso da un millennio, ma mo mi sembra il momento. Ti giuro non lo volevo fare, fra - ha aggiunto -. Da Russel Crowe sei diventato Pio e Amedeo, che imbarazzo quel tuffo nella piscina di Sanremo. Sei l'italiano medio. Sei il maestro della mossa sbagliata. Decidi se vuoi continuare in studio oppure in strada". L'invito è chiaro: "Incontriamoci e facciamo i conti". E poi ecco un messaggio con la voce dello stesso Salmo.

La risposta del rapper sardo non si è fatta attendere. "Dove volano le papere" è il titolo diffuso dal 39enne su Youtube. E l'inizio è eloquente: "Luchè rest in peace". "Il cocco di mamma si è offeso - canta Salmo -. Vedi Luchè e dopo muori dal ridere. Mi dispiace: tu che batti me? Mai". Attacco frontale al passato: "Nei Co'Sang (collettivo di cui faceva parte Luchè, ndr) eri l'ombra di Anto, poi sei diventato fashion, Brigitte Bardot. Ora sembri un croissant, però quello vuoto". "Amo la tua città anche se non ci vado più, l'unica cosa che fa schifo di Napoli sei tu" aggiunge.

Insomma, come si conviene a tutti i dissing, i due non se le mandano a dire. "Io faccio la pace con gli altri, ma tu fai pace con te stesso. Stupido" è la conclusione di Salmo. Ora si attende la risposta di Luchè. Che sicuramente arriverà a stretto giro di rap.