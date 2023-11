Disorientati ma con superpoteri. Siamo ragazzi

"I superpoteri sono l’esasperazione della rabbia che esplode in quel periodo della vita in cui sappiamo cosa non vogliamo essere ma ancora non abbiamo chiaro cosa saremo. Massimo all’inizio è disorientato, si guarda le mani e si chiede cosa gli stia accadendo, perché ne è consapevole. Vuole capire se i suoi migliori amici si siano accorti di cosa gli succede ogni volta che stringe forte i pugni. Ha 17 anni e un superpotere: può infuocarsi le mani. Basta essere ragazze e ragazzi speciali per superare le difficoltà dell’adolescenza e affacciarsi alla soglia dei vent’anni?".

Sono gli interrogativi che pone Emanuele Di Stefano, alias Massimo in Noi Siamo Leggenda: cinque adolescenti romani con superpoteri,

una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video, serie tv in 6 serate in onda in prima serata su Rai2 a partire da mercoledì 22 novembre, in contemporanea in streaming su Rai Play e a seguire su Prime Video.

Diretta da Carmine Elia, ideata da Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve, presentata in anteprima ieri a a Lucca Comics, riporta sul piccolo schermo alcuni dei protagonisti della serie dei record Mare fuori, da Giacomo Giorgio a Nicolas Maupas e Valentina Romani (foto in alto).