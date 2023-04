Incendio a Disneyland: il video del drago Malefica che prende fuoco e scatena il panico

Gigantesche fiamme scatenano il panico a Disneyland, un incendio devasta il drago Malefica e subito si innesca una reazione a catena tra il pubblico presente allo show. È successo ieri sera nel parco tematico della California, dove all’improvviso il personaggio ‘animatronic’ sputafuoco – un robot alto 13 metri – ha provocato un incendio. Qualcosa è andato storto durante un'esibizione dal vivo con spettacoli d'acqua e giochi pirotecnici: le fiamme sono finite fuori controllo. Nessuno è rimasto ferito. Lo staff di Disneyland ha subito fatto evacuare la zona e i pompieri sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza gli spettatori. Tutti salvi tra le centinaia di adulti e bambini presenti allo spettacolo più acclamato di Disney. Dopo l'esplosione di fuoco, si è sviluppato un fumo denso e gli spettatori sono stati immediatamente evacuati. A renderlo noto è stata la Bbc e, proprio in queste ore, i social sono invasi da video amatoriali che riprendono il drammatico incendio. Disney ha aperto un'indagine per accertare le cause dell'incidente e “per cautela” ha sospeso spettacoli simili a quello di Malefica in tutti i suoi parchi tematici presenti nel mondo. Non è il primo incidente che coinvolge il drago cattivo della Bella Addormentata, tratto dal film Maleficent con Angelina Jolie (2014). Già nel 2018, l’animatronic di Malefica aveva preso fuoco su un carro durante una parata a Disney World in Florida.