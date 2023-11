Disney+, il 20 dicembre esce la nuova serie ‘Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo’

Roma, 20 novembre 2023 – Il 20 dicembre prossimo sarà lanciata la serie televisiva ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’ su Disney+, una produzione di Disney Branded Television e 20th Television. Il protagonista, un ragazzo dodicenne interpretato da Walker Scobell, scopre di essere un semidio, figlio di Poseidone, dopo anni passati a sentirsi diverso a causa della sua dislessia. La serie online ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’ si compone, in tutto, di otto episodi, che saranno disponibili sulla piattaforma Disney+ tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Le riprese principali sono iniziate in Canada nel 2022. Stando a quanto risulta al momento ed è stato riportato da siti specializzati, ulteriori stagioni della serie rientrerebbero già nei piani dei produttori e sarebbero già, in parte, in fase di progettazione.

Trama

Rick Riordan, l'autore della serie di libri, è stato coinvolto nella creazione dell’adattamento televisivo. Basata sulla saga di libri bestseller di Riordan, ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’ segue la storia di Percy Jackson, un semidio dodicenne figlio di Poseidone, che deve affrontare l'accusa ingiusta di aver rubato la Folgore Olimpica di Zeus. La sua missione per dimostrare la sua innocenza lo porta al Campo Mezzosangue, dove incontra amici come la semidea Annabeth Chase e il satiro Grover Underwood.

Trailer

Nel trailer ufficiale della serie, uscito online nei giorni scorsi, la madre del protagonista rivela al figlio che i miti classici sono reali. Il ragazzo, in quanto semidio mezzosangue, rappresenta una delle poche speranze per l'umanità. Quel che è successo, infatti, è che la folgore originale di Zeus è stata sottratta e il mondo intero è in pericolo. Percy comincia così a frequentare il Campo Mezzosangue, dove può contare sull'aiuto di nuovi e vecchi amici, tra cui il satiro Grover e la semidea Annabeth, figlia di Atena.

Cast

In ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’ i personaggi principali sono Percy, Walker Scobell, Annabeth, ossia Leah Sava Jeffries e Grover, cioè Aryan Simhadri. Lin-Manuel Miranda interpreta Hermes, Megan Mullally ricopre il ruolo di Alecto alias Mrs. Dodds, Toby Stephens è Poseidone, Virginia Kull veste i panni di Sally Jackson. E ancora, Jason Mantzoukas è Dioniso alias Mr. D, Jay Duplass è Ade. Vediamo Glynn Turman in versione Chirone/Mr. Brunner. Zeus è il compianto Lance Reddick. Troviamo Adam Copeland nel ruolo di Ares, Charlie Bushnell in quello di Luke Castellan, Dior Goodjohn dà il volto a Clarisse La Rue, Jessica Parker Kennedy è Medusa, Olivea Morton è Nancy Bobofit, Suzanne Cryer è Echidna, Timm Sharp interpreta Gabe Ugliano. Efesto è Timothy Omundson.

Aspettative

L’uscita della serie ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo’ è attesa dai fan della saga letteraria di Riordan, pubblicata per la prima volta nel 2005. La pentalogia è stata già adattata sul grande schermo, con due film per il cinema in cui l’attore Logan Lerman rivestiva il ruolo principale. I due titoli sono ‘Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini’ e ‘Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il mare dei mostri’, rispettivamente del 2010 e del 2013. Molti spettatori erano rimasti delusi dalle due trasposizioni cinematografiche. In base a quanto risulta, lo stesso Riordan non sarebbe stato troppo soddisfatto di quei lavori. In alcuni tweet, poi cancellati, l’autore li aveva definiti un po’ un pasticcio. Essendo stato coinvolto in prima persona nell’adattamento della saga alla serie che uscirà su Disney+, molto probabilmente lo scrittore ha potuto dire la sua e intervenire in maniera più incisiva come desiderava.

