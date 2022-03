Russia, Disney e altre major bloccano le uscite dei film

Non passa giorno senza che nuove reazioni colpiscano la Russia in seguito all'aggressione dell'Ucraina: in giro per il mondo maestri d'orchestra e direttori musicali russi sono stati licenziati, l'Eurovision Song Contest ha annunciato l'esclusione di Mosca e ora alcune delle più grandi major cinematografiche al mondo fanno sapere che boicotteranno le uscite in quel paese. La carica è stata suonata da Walt Disney Company, seguita poi da Warner Bros., Sony Pictures e Netflix.





Le major hollywoodiane contro l'invasione dell'Ucraina

Quali conseguenze ci saranno?