Disney di tutto e di Plus: da The Bear a Springsteen

Kim Kardashian in versione avvocatessa divorzista in All’s Fair, legal drama firmato da Ryan Murphy in arrivo in autunno, il ritorno ai fornelli dello chef Carmy di Jeremy Allen White per il finale di The Bear (26 giugno), la nuova serie Marvel Ironheart (25 giugno) e i nuovi capitoli in arrivo nel corso dell’anno di Daredevil: Rinascita, High Potential, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Paradise, Shogun e Only Murders in the Building 5. Sono solo alcune delle serie presentate a Milano nel corso del primo Disney Italia Showcase organizzato da The Walt Disney Company Italia alla presenza di Topolino in persona. "È lui il vero padrone di casa", spiega Daniel Frigo, country manager Disney Italia. "Da poco abbiamo festeggiato un secolo di storia. Una celebrazione di passato e futuro".

Primo annuncio: le voci italiane di Elio, nuovo titolo d’animazione Disney e Pixar – in sala dal 18 giugno – che vedrà coinvolti Andrea Fratoni, Alexander Gusev, Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Neri Marcorè e Lucio Corsi. "Un cameo vocale", commenta il cantautore in collegamento. "Il mio amore per la Disney nasce da Toy Story. Mi sono sempre rivisto nella figura di Sid anche per come modificavo i miei giocattoli da piccolo. Sono film che ci fanno viaggiare fuori dalla realtà". Altro asso nella manica calato da The Walt Disney Company Italia è Alessandro Cattelan come new entry, al fianco di Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini, alla giuria Italia’s Got Talent la cui finale sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma il 31 ottobre.

Tra le notizie la firma di un accordo di 5 anni che permette a Disney+ di essere la nuova casa della UEFA Women’s Champions League in Europa. E poi c’è il cinema. Se FolleMente di Paolo Genovese arriverà sulla piattaforma il 6 giugno, sono numerosi i titoli che faranno il loro debutto sul grande schermo. Tra i più attesi I Fantastici 4: Gli Inizi (23 luglio) con Pedro Pascal. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan si ritrovano negli iconici ruoli di Tess e Anna Coleman in Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (6 agosto). Si torna a Zootropolis con il sequel del film d’animazione del 2016 (26 novembre) mentre Olivia Colman e Benedict Cumberbatch ne combinano di tutti i colori ne I Roses (27 agosto), rivisitazione del classico del 1989 e James Cameron ci riporta a Pandora in Avatar: Fuoco e Cenere (17 dicembre). Atteso Deliver Me from Nowhere, film sulla realizzazione di Nebraska di Bruce Springsteen interpretato da Jeremy Allen White che vedremo nel corso del 2025. Tra il 2026/27, invece, Toy Story 5, Il Diavolo veste Prada 2 e Frozen III.