Dior, il mito ai tempi dell’iperconnessione

"Non sono uno spaceman", dichiara subito, prendendo le distanze dall’idea di uno stilista demiurgo, sospeso in un iperuranio lontano dalla realtà. Al contrario, il debutto parigino di JW Anderson da Dior per la primavera-estate 2026 si configura come un raffinato esercizio dialettico tra il quotidiano e l’irreale, tra la gestualità spontanea del vestirsi per la palestra e la vertigine barocca di un sogno scenografico. Il set si trasforma in rito iniziatico, dove il buio cede alla luce e si apre alla rivelazione, attraverso un video – tra il thriller e l’omaggio dovuto e gentile a chi lo ha preceduto – proiettato su schermi prismatici.

Anderson sostiene di aver voluto "racchiudere tutto in una scatola", non per cancellare la storia, ma per custodirla come un reliquiario prezioso, pronta a essere riscoperta in modo sorprendente, frammento dopo frammento, silhouette dopo silhouette. Sulla passerella, l’archivio esplode in dettagli inattesi: frac ottocenteschi abbinati a boxer sportivi, cravatte indossate al contrario, cappelli che sembrano collassare su sé stessi. Le giacche sartoriali si avvicinano a felpe slabbrate, abiti strutturati a evocare crinoline si alternano a modelli fluidi come cascate di tessuto. Capolavori d’atelier dialogano con elementi più informali, come i bermuda con il dietro plissé dell’abito “Delft” di Christian Dior del 1948. "Mi interessa la tensione tra diversi modi di essere donna: il “mettersi in ghingheri” e l’abbigliamento disinvolto", sottolinea Anderson, che esplora la possibilità di oscillare tra la disciplina di una tuta da palestra e la leggerezza di una toga in cashmere.

Sul palcoscenico della moda, il jeans e il bustier trovano armonia accanto a una cascata di seta illuminata da riflettori che paiono lame di luna. L’eleganza formale, rappresentata dalla giacca in tweed ispirata alla Bar Jacket, si fonde con la spontaneità del quotidiano: shorts cargo voluminosi e sneakers diventano protagonisti di una raffinatezza rilassata.

Il debutto di Anderson come direttore creativo di Dior è un magistrale esercizio di equilibrio tra realtà concreta e sogno visionario. L’intento dichiarato è quello di rendere la moda della maison tangibile e “ravvicinata”. "Non mi interessa tanto la maison in sé, quanto l’idea che il mondo globale ha della maison", afferma. Se Dior, nel Dopoguerra, ha alimentato il sogno di un nuovo glamour, oggi quel sogno si confronta con una realtà iperconnessa, mercificata e globale. La sfilata, pur sofisticata nei riferimenti, è pensata per un pubblico planetario e digitalizzato: la maison vanta oltre 46 milioni di follower su Instagram e ogni look sfila in tempo reale sui social media di mezzo mondo.

Audacia e calma, grandioso e ordinario si intrecciano; vestirsi diventa recitare un ruolo, oscillare tra armonia e tensione. L’eco della consapevolezza di Marlene Dietrich risuona: sul set di Paura sul palcoscenico di Hitchcock, l’attrice impose: "No Dior, no Dietrich". Oggi, Anderson trasforma quell’aneddoto in uno slogan da t-shirt, ricordando che senza Dior non esiste mito. Un mito che, tra profumi, accessori e make-up, non appartiene più a un’élite, ma a un feed globale condiviso. Anderson fa di Dior un filtro cromatico dolce e improvvisamente spiazzante, capace di trasmutare la sovrastimolazione contemporanea in immaginario collettivo. Se Dietrich ci ha insegnato che un abito crea identità, Anderson ci invita a ricomporre quel mito, ogni volta, con sguardo rinnovato.

"Come Together for humanity, animals and Mother Earth": sembra un’utopia da copertina patinata, invece Stella McCartney la trasforma in passerella al Centre Pompidou, con Helen Mirren che recita i Beatles come fosse un’enciclica pop. La sua donna estate 2026 non sceglie: è maschile e femminile, pragmatica e vaporosa, un ossimoro in tacchi vegani. Niente pelle, piume o pellicce – il 98% della collezione è fatto di materiali consapevoli, quasi a ricordarci che l’eleganza può anche essere buona. Crinoline leggere bordano minigonne cargo, giacche Savile Row si tagliano di lato e si indossano con camicie anni Ottanta, mentre denim riciclato diventa jeans, borse e persino le tipiche zeppe Elyse rinate in rafia e mesh tecnico. Tutto scintilla ma con coscienza: dalle borse “Falabella” in paillettes alle piume FEVVERS, che svolazzano senza far male a nessuno, fino al PURE.TECH, tessuto che mentre lo indossi depura l’aria.

Se Jonathan William Anderson da Dior mostra che la realtà di un jeans può convivere con il sogno di un bustier illuminato da cristalli, Stella conferma che la leggerezza può diventare ideologia prêt-à-porter.