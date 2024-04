Diletta Secco, chi è la food content creator da oltre 1,4 milioni di follower su TikTok

Il ruolo di food content creator è sicuramente molto in voga, in questi ultimi anni, soprattutto grazie all’avvento e ai boom dei social che hanno permesso a diverse persone di costruirsi una forte identità grazie ai numerosi followers e ai video caricati sui propri profili. Tra questi, una delle più note e conosciute è sicuramente Diletta Secco.

Chi è Diletta Secco, la food creator di successo

Diletta Secco è originaria di Viareggio, in Toscana, e ha iniziato ad avvicinarsi alla passione per la cucina circa cinque anni fa, grazie alla nonna che ha guidato la nipote nei segreti e nella cura per il cibo. Dopo la sua scomparsa, l’amore per la cucina è aumentato sempre più e la ragazza ha deciso di sbarcare sui social per portare avanti l’eredità e per divulgare la passione a più persone possibili.

La sua iscrizione su TikTok è avvenuta nel novembre 2019 e fin dai suoi primi contenuti, ha voluto sensibilizzare il pubblico ad una alimentazione sana, curata, attenta e con l’intenzione di ridurre al minimo gli sprechi, visto quanto cibo – purtroppo – viene buttato e non consumato da moltissime persone, quotidianamente, nel mondo.

Il suo segreto e quello che l’ha fatta apprezzare maggiormente dai suoi fan è sicuramente la calma e la serenità che trasmesse durante i suoi video. Le ricette vengono spiegate passo dopo passo, ad evidenziare come sia necessaria cura e amore per dare vita ad un piatto. Cucinare diventa un vero e proprio atto d’amore per gli altri e la soddisfazione è proprio in questo. Diletta ha raccontato che spesso ama cucinare per se stessa perché è come se se facesse un regalo alla sua persona. E poi ha aggiunto: “Se, invece, preparo un piatto per i miei amici o per la mia famiglia, è come se compissi un gesto verso di loro. La cucina è affetto, amore, gentilezza. È sentimento”.

Inoltre, una grande attenzione è data anche alla cucina locale con le tradizioni delle diverse città e regioni, elemento fondamentale e pilastro per l’identità di una specifica zona d’Italia. Ed è stata proprio lei a sottolineare quanto questo sia vitale e fondamentale. Infatti, ha dichiarato: “La cucina locale è una delle chiavi per scoprire veramente una città, un Paese o una regione. Credo che il cibo racconti veramente tanto della società in cui viviamo, una storia di cultura e tradizioni”.

Su Instagram, Diletta Secco ha oltre 675.000 followers mente su TikTok arriva alla cifra di 1,4 milioni di fan. Per quanto riguarda la sua vita privata, la ragazza è fidanzata con Giorgio Siciliani, coetaneo (hanno entrambi 26 anni) laureato in scienze politiche. Si sono conosciuti da giovanissimi, quando erano appena diciottenni e la loro storia è subito decollata. Diletta è molto riservata sulla sua vita privata ma, via social, ha raccontato che il loro brano è “When we were young” di Adele: “Questa era la canzone che abbiamo ascoltato insieme la prima notte che ci siamo conosciuti a Monaco”. I due, infatti, si sono conosciuti casualmente durante un viaggio. E da allora non si sono più lasciati.