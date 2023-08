La ‘dieta del rientro’: i consigli dell’immunologo per rimettersi in forma

Roma, 27 agosto 2023 – Ci sono anche i funghi nella dieta del rientro. : ecco come regolarsi di ritorno dalle vacanze. Con una premessa: naturalmente non sono consigli validi per tutti.

"Il primo dei consigli post-vacanze non può che essere quello di rientrare a regime, ossia ritrovare uno stile di vita sano, riprendendo le abitudini ordinarie e, perché no, anche aggiornarle e migliorarle per nutrire meglio noi, ma anche il nostro ecosistema intestinale che ci aiuta a digerire bene tutti gli alimenti della dieta”, si raccomanda Mauro Minelli, immunologo e docente di 'Fondamenti di dietetica e nutrizione' all'Università Lum.

Certamente, chiarisce Minelli, “le indicazioni “non vanno bene per le persone con allergia sistemica al nichel, non vanno bene per le persone con bassa tolleranza al glutine o con importanti turbe metaboliche (diabete, ipercolesterolemia, obesità) - avverte - potrebbero non andar bene per le persone con alvo tendenzialmente stitico o con allergia ad alcuni alimenti come, ad esempio, l’uovo, provo a fornire dei suggerimenti che, come sempre, andranno rigorosamente personalizzati magari con l’ausilio di medici o biologi nutrizionisti esperti”.

A colazione

“A colazione: una bevanda ad elevato contenuto di leucina. E’ dimostrato che a colazione un drink di leucina è in grado di stimolare, soprattutto al termine dei pasti, la sintesi di proteine muscolari - chiarisce l’immunologo -. A metà mattina: una bevanda alcalinizzante e integrativa di potassio e magnesio. Da ripetere eventualmente in caso di fame, astenia o stipsi”.

A pranzo

"A pranzo: due fette di pane bianco morbido accompagnate da verdure. In alternativa alle fette di pane si può prevedere una omelette al formaggio sempre accompagnata da verdure che potranno essere condite con un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Nel pomeriggio: una barretta proteica addizionata di fibre (neutra, ovvero al gusto di pistacchio o cioccolato); in alternativa una barretta al cioccolato”.

A cena

"A cena: una porzione di pasta condita con verdure, oppure un risotto sempre con verdure e un altro cucchiaio di olio extravergine di oliva per il condimento”. “Si tratta di pasti intercambiabili, nel senso che sarà sempre possibile sostituire il pranzo con un prodotto previsto per la cena e viceversa. Nell’arco delle 24 ore, magari nelle pause-caffè, si potranno anche gustare dei biscottini a prevalente contenuto di proteine e fibre e a basso tenore glucidico, fino ad un massimo di 50 grammi al giorno.

Le verdure

Le verdure potenzialmente consumabili sono: asparagi, bietole, carciofi, cetrioli, cicoria, finocchi, fiori di zucchine, funghi, indivia, lattughino verde, melanzane, peperoni, pomodori da insalata, ravanelli, rucola, sedano, spinaci, valeriana, zucchine. Al giorno si possono usare due cucchiai da tavola di olio extravergine di oliva".

Le bevande

"Bevande concesse: te, caffe, tisane senza zucchero. Per dolcificare è consigliabile un dolcificante tipo aspartame o sucralfato/ciclammato Non sono ammesse bevande alcoliche come vino o birra”, conclude Minelli.