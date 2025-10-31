Dieci mostre sul tema ’Memorie’. Imperdibili le foto di Guareschi

Ultimo weekend per immergersi nelle immagini e nei ricordi del ColornoPhotoLife. Domani e domenica si chiuderà la 16ª edizione del festival fotografico che sta animando l’Aranciaia di Colorno con dieci mostre dedicate al tema ’Memorie: ciò che è stato, ciò che resta, ciò che resterà’.

Da non perdere, per chi non l’ha ancora visitata o per chi volesse rivederla, la mostra ’L’amico, Giovannino Guareschi’, nata da un ricchissimo archivio di negativi e realizzata con il patrocinio di Alberto, figlio dello scrittore, allestita al piano inferiore dell’edificio storico colornese. Sessanta fotografie in bianco e nero, ma anche oggetti, che offrono uno sguardo inedito e profondamente umano sul creatore di Don Camillo e Peppone che immortalano lo scrittore nella sua terra parmense. Le fotografie provengono dall’archivio di Alessandro Minardi.

Il festival propone inoltre altre nove esposizioni: ‘Alla ricerca dell’anima dell’Oltretorrente di Parma’ di Antonio Mascolo, ‘Mister Fantasy. 50 anni di musica nelle fotografie di Carlo Massarini’, la collettiva ’Ay, me Cuba’, ’Quando la fotografia si accorse dello sport’, ‘Spine’ di Andrea Bettancini, ‘Net-Zero Transition’ di Simone Tramonte, ‘Yes, we do’ di Elisa Mariotti, ‘Teren zielony (Green Zone)’ di Fabio Domenicali, e la collettiva ‘Memorie di viaggio’.