Dieci consigli per una casa sostenibile

Il tema della sostenibilità è diventato sempre più centrale nei vari ambiti, compreso quello della costruzione degli edifici, concepiti con l’obiettivo di preservare l'ambiente. La bioedilizia è l’architettura sostenibile; l’espressione estetica e funzionale dei bisogni di chi abita e dell’ambiente circostante. Vivere in una casa sostenibile significa non solo ridurre l'impatto ambientale generale, ma anche risparmiare, nel lungo termine, sui costi dell'energia che andranno sempre di più a ridursi. Vediamo insieme 10 consigli per rendere la tua casa sostenibile e attenta all'ambiente e al futuro.

1) Elettrodomestici di classe A o superiori

È una scelta che fa risparmiare ed è in linea con le nuove normative europee. Il primo metodo per rendere la propria casa ecologica e sostenibile è quello di investire su elettrodomestici efficienti: meno spreco e più rendimento. Sostituire la vecchia lavatrice o il vecchio frigorifero è un costo importante nel breve periodo, ma nel corso del tempo ti permetterà di risparmiare sulla bolletta della luce. Ricorda che a partire dal 2010 sono state introdotte le categorie A+, A++ e A+++ per ottenere agevolazioni nell'acquisto di apparecchi, i cui consumi incideranno meno in termini di spesa già sulla prima bolletta. Basti pensare che una lavastoviglie di classe A+++ può farti spendere fino al 50% in meno rispetto a una di classe A+. Ricorda, inoltre, che gli elettrodomestici non devono mai essere lasciati in stand-by, ma sempre spenti. Quella che ci appare come una innocua spia luminosa, lasciandola accesa può costare fino a 200 euro in più all’anno. Per le bollette, ti consigliamo di consultare il servizio “Trova Offerte” del sito istituzionale Arera in modo da scegliere l’offerta e la compagnia più adatta ai tuoi bisogni e calcolare i possibili risparmi.

2) Utilizza le tende più adatte

Le tende sono un complemento ornamentale che si sposa con la casa, anche quella più ecosostenibile, in quanto riescono a regolare la temperatura degli ambienti. In estate ti consigliamo di utilizzare tendaggi oscuranti in grado di mantenere la casa fresca senza dover lasciare acceso il condizionatore per troppo tempo. Una volta che le ore più calde sono passate, apri le finestre e fai entrare il fresco anche solo per una mezz'oretta al giorno.

3) Scegli il giusto orientamento della casa

Ricostruire una casa ex novo, dalle fondamenta, richiede anche uno sforzo nella scelta del giusto posizionamento. Un edificio rivolto verso sud può catturare più luce solare durante il giorno. Questo significa meno lampadine accese e più risparmio sulla bolletta, riducendo l'impatto ambientale. La bioedilizia offre la possibilità di poter scegliere più materiali di costruzione ecosostenibili. Meglio un legno prelevato da foreste gestite in maniera etica, oppure cemento e vetro riciclati. Importante anche l'isolamento termico che ridurrà la necessità di dover utilizzare al massimo gli impianti di riscaldamento, diminuendo così anche l'emissione di gas nell'atmosfera. I governi mettono a disposizione vari bonus e agevolazioni fiscali per realizzare, ad esempio, cappotti termici o installare infissi più efficienti.

4) Utilizza detersivi biologici

La casa sostenibile lo è in tutti i suoi aspetti: dai materiali ai consumi domestici, dagli arredi alle abitudini di chi la vive quotidianamente. Si possono produrre detersivi biologici in casa, proprio come un buon pane fatto in casa. Questa scelta ti permetterà di risparmiare impattando meno sull'ambiente, e di produrre meno rifiuti e imballaggi da smaltire. Bastano pochi, semplici e naturali ingredienti, come: - Aceto bianco - Bicarbonato di sodio - Sapone di Marsiglia - Acido citrico - Carbonato di sodio (soda) - Sapone nero - Carbonato di calcio Sono tutti elementi naturali e completamente inoffensivi, sia per la salute che per l'ambiente, persino più efficaci contro lo sporco e per l’igiene degli ambienti.

5) Fai attenzione all'impianto di riscaldamento

Il termostato della tua casa deve sempre essere tenuto sotto controllo. Anche ridurre di 1 solo grado la temperatura può farci risparmiare in un anno fino a 120 euro. Effettua, inoltre, diversi controlli periodici sull'intero impianto che andrà anche sostituito ogni 10 anni. In questo modo potrai avere un sistema sempre più performante, sicuro e in grado di farti risparmiare, che non dovrà affaticarsi bruciando più energia del dovuto. Uno smart meter (contatore intelligente) può aiutarti a tenere sotto controllo i consumi di luce e gas.

6) Acquista lampadine a basso consumo

È ora di un bel “tagliando” della casa, a cominciare dalle lampadine. Tutte quelle vecchie dovranno essere sostituite con quelle a Led. Questo tipo di riflettori durano almeno 5 anni e ti faranno risparmiare fino al 50% sulla bolletta della corrente. Certamente costano di più, ma è un ottimo investimento che nel lungo termine ripagherà del prezzo iniziale.

7) Scegli un arredamento ecosostenibile

Anche gli interni e i complementi d’arredo possono sposarsi armonicamente con l’obiettivo di una “casa green”, come l’ha definita l’Unione europea nel decreto che prevede l’adeguamento degli edifici pubblici e privati agli standard di ecosostenibilità entro i prossimi decenni. Riutilizzare vecchi mobili e riciclare arredi e materiali è sempre una scelta saggia; i bambini lo fanno già a scuola e si divertono tanto, apprendono giocando. Su internet è disponibile una quantità immane di tutorial per imparare tecniche sempre aggiornate. Se pensi, invece, di non avere tempo per il restauro e il decoupage fai da te, puoi rivolgerti ad aziende che effettuano upcycling, ovvero realizzano mobili nuovi partendo da componenti vecchie. I materiali che ti consigliamo di scegliere per l’arredo devono poter essere riciclati facilmente anche tra diversi anni, in particolare il legno o il bambù.

8) Risparmia l'acqua

In Italia si perde oltre il 60% di acqua dalle condutture degli acquedotti colabrodo. I fondi del Pnrr serviranno anche a sistemare la rete idrica, a fronte dell’emergenza siccità. Possiamo cominciare a risparmiare proprio dalle tubature di casa e dai comportamenti. Ad esempio, possiamo chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti o raccogliere l’acqua che scorre dal doccione per altri utilizzi, quali lo scarico del water. Anche insaponarsi con l'acqua spenta della doccia può essere un modo per risparmiare ed essere maggiormente sostenibili. Ti consigliamo di scegliere, inoltre, dei sanitari con sistema dual flush, che permette di usare diverse quantità d'acqua in base all'esigenza. Risulta, infine, utile installare dei frangigetto su tutti i rubinetti così da ridurre la portata del flusso secondo necessità.

9) Scegli delle piante per decorare gli interni

Una casa sostenibile ha il pollice verde all’insù. Per questo, ti suggeriamo di riempire la tua dimora di piante, così da rendere l’edificio più green, armonico, profumato, pieno di ossigeno. Molte piante d’appartamento possono impattare positivamente sulla tua salute. Solo per citarne una, l'orchidea posizionata in camera da letto oppure in salotto, può rendere l'ambiente più salubre. Questo perché la pianta è in grado di assorbire l'inquinamento, offrendo in cambio ossigeno puro.

10) Fai installare i pannelli solari

Installare pannelli fotovoltaici è un modo semplice per produrre energia pulita e ridurre la propria dipendenza dalle fonti di energia fossile inquinanti. L’energia prodotta dal sole azzera quasi completamente le emissioni in atmosfera di CO2. I pannelli solari creano sempre un'energia rinnovabile, che potrai sfruttare senza paura di finire senza materia prima. I pannelli moderni non si usurano molto facilmente e consentono di ammortizzare molto velocemente l'investimento iniziale. Tuttavia, l’economia circolare offre tante altre numerose possibilità: sistemi ibridi o personalizzabili in base ai bisogni e alle tipologie di abitazioni, bonus e incentivi per il primo investimento.