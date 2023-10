Dieci anni senza Lou Reed, re del rock

Roma, 26 ottobre 2023 – Il 27 ottobre 2013 ci lasciava, a 71 anni, Lou Reed. Cantautore, poeta e chitarrista, è una figura iconica e trasgressiva nella musica rock e nell'arte.

Innovatore

Il nome completo era Lewis Allan Reed. Era nato a Brooklyn nel marzo del 1942. Appassionato di radio e chitarra, al liceo ha fatto parte di vari gruppi musicali studenteschi. Durante questo periodo, fu purtroppo costretto dai suoi genitori subire l’elettroshock. I Reed pensavano di “curare” in questo modo la bisessualità del figlio. Questa esperienza traumatica ebbe un impatto significativo sulla sua vita.

The Velvet Underground

Nel 1964 Reed ha debuttato sulle scene musicali con un gruppo chiamato The Primitives e un singolo, ‘The Ostrich/Sneaky Pete’ che includeva anche John Cale, un violista gallese con una formazione classica e un grande interesse per il minimalismo e l'avanguardia. Nel 1965, la band ha cambiato nome diventando The Velvet Underground, con Andy Warhol come manager. Questa collaborazione ha portato Reed e gli altri del suo gruppo a esibirsi nel suo spettacolo The Exploding Plastic Inevitable, il che ha dato vita a una leggenda che ha rivoluzionato la storia del rock. Dopo il primo album, celebre per la copertina con la banana di Warhol su sfondo bianco, i Velvet Underground hanno continuato a produrre dischi di grande rilievo artistico, ma spesso non molto apprezzati dal grande pubblico. Nel 1970, Reed ha lasciato la band. Sembrava che la sua carriera fosse giunta al termine.

Solista

Tuttavia, l'anno successivo il musicista ha firmato un contratto con la RCA e ha iniziato la sua carriera da solista. Nel 1972, ha ottenuto finalmente il successo musicale con il disco ‘Transformer’ (coprodotto da David Bowie, con cui ebbe un rapporto altalenante) e il singolo ‘Walk on the Wild Side’. Nel 1973 ha pubblicato il celebre album ‘Berlin’, che parla di droga, depressione, suicidio. Nel 1975, ha realizzato ‘Metal Machine Music’ considerato uno degli album più ostici di sempre, una sorta di manifestazione di sfida contro l'industria discografica. Nel corso degli anni '70, Reed è diventato una star, rispettato anche dalla scena punk. Tuttavia, è rimasto una figura controversa, nota per le sue interviste scontrose e acide. Nel 1990, ha collaborato nuovamente con Cale in ‘Songs for Drella’. All’inizio degli anni Novanta ha conosciuto la performer Laurie Anderson. Oltre a collaborare professionalmente, i due, da allora, hanno condiviso anche la vita privata. “Era un principe e un guerriero”, ha scritto la Anderson, diventata sua terza moglie nel 2008, in una commovente lettera composta alla morte del marito. Il testo è stato pubblicato sul giornale ‘East Hampton Star’. Nell’autunno del 2011 è uscito l’album ‘Lulu’, nato dalla collaborazione tra Reed e i Metallica.

La scomparsa

Reed soffriva di epatite C dagli anni ’70. Aveva contratto la malattia iniettandosi eroina con una siringa infetta. Nel 2013 l’artista si è sottoposto a un trapianto di fegato, dal momento che l’organo era stato colpito da un tumore. Ricoverato in seguito d’urgenza per un’acuta forma di disidratazione, il musicista morì poi il 27 ottobre, per complicazioni post trapianto.

Curiosità

Václav Havel, noto scrittore, poeta ed ex Presidente della Cecoslovacchia, è stato un amico di lunga data di Reed. Durante un viaggio a New York nel 1968, Havel è stato uno dei pochi ad acquistare un album dei Velvet Underground. La loro amicizia ha portato l’artista americano a esibirsi alla Casa Bianca durante una visita ufficiale di Havel presso il Presidente Bill Clinton. Negli ultimi 25 anni della sua vita, Reed ha praticato il Tai Chi quotidianamente, il che ha contribuito notevolmente a trovare un nuovo equilibrio. Era talmente appassionato a questa pratica che portava con sé un istruttore durante i tour. Nel 2003 si è anche esibito sul palco insieme a un professionista di questa arte marziale.

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui