"Dieci anni di Rockin’ 1000, un sogno collettivo diventato kolossal"

"Che bellissimo, grazie mile". Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della Learn to fly suonata all’Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin’ 1000 per convincere i Foo Fighters a esibirsi in città, rimane ancora oggi (col suo senso d’ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d’affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock. A parlarne è l’ideatore del progetto Fabio Zaffagnini (foto) nello studio di “Soundcheck“, il format musicale disponibile sui siti web e sui social dei nostri giornali, facendo il punto su un’avventura raccontata pure dal docufilm di Anita Rivaroli We are the thousand - L’incredibile storia di Rockin’ 1000 (2020) e da lui stesso nel volume Da zero a mille. La storia di Rockin’ 1000 e altri colpi di testa (2024).

Fabio, potrebbe riassumere questi dieci anni in tre flash? "Uno: avercela fatta a sincronizzare mille persone. Secondo flash, le facce entusiaste dei musicisti al nostro primo concerto, mentre per il terzo sono in dubbio tra lo show allo Stade de France pieno fino all’ultimo posto e l’esibizione a Sanremo 2025 con Jovanotti, due traguardi veramente intensi".

Due su tre riguardano quel fatidico 26 luglio 2015, da cui è nato tutto. Decennale che festeggiate allo Stadio di Cesena il prossimo 26 luglio con Negrita e Piero Pelù e il 27 con Negramaro, Fast Animals and Slow Kids e Francesca Michelin. "Già e domenica 27 a dirigere l’orchestra ci sarà Peppe Vessicchio. Abbiamo deciso di festeggiarci con un doppio concerto perché volevamo dare la possibilità a più musicisti possibili di suonare. Tant’è che ne arriveranno circa duemila da sessanta paesi diversi".

Quando uno crede nei propri sogni… poi magari si avverano. "A noi è andata così, visto che i Foo Fighters, qualche mese dopo il post di Grohl, vennero per davvero al Carisport di Cesena".

Il segreto? "La realizzazione di un sogno collettivo che cattura tanti sogni individuali dando vita a un ambiente collaborativo in cui nessuno ambisce a diventare il numero uno, a diventare il protagonista. Elementi che consentono di ottenere un risultato capace di superare enormemente la somma delle singole individualità".

Il sogno sfuggito di un soffio? "Suonare al Super Bowl, a Woodstock, a una cerimonia olimpica. In alcuni casi ci siamo andati veramente vicini, ma c’è ancora tempo".