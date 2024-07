Dieci anni di ‘domenica al museo’, intuizione felice e con dati record. Le parole del ministro Sangiuliano

Roma, 8 luglio 2024 – "Con la prima domenica di luglio 2024, l'iniziativa #domenicalmuseo compie 10 anni. Istituita con il decreto n. 94 del 27 giugno 2014, prevede l'ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e in tutti i luoghi della cultura statali. Si tratta di un'intuizione felice che in questi anni è diventata un appuntamento irrinunciabile molto apprezzato dai cittadini italiani e dai turisti che giungono qui da tutto il mondo. Alle 12 giornate gratuite previste in origine, ho fortemente voluto aggiungere altre tre date iconiche della storia italiana: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. In queste 15 giornate gratuite, come quella che s'è appena conclusa - dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano commentando i primi dati disponibili relativi alla #domenicalmuseo di luglio - molte centinaia di migliaia di visitatori hanno deciso di trascorrere alcune ore immersi nella bellezza e nell'arte del patrimonio culturale della Nazione". Sono, prosegue il ministro, "numeri che confermano lo straordinario successo dei musei italiani, come dimostrano i dati degli ingressi che abbiamo presentato questa settimana che hanno fatto segnare, per il 2023, la cifra di 57.730.502 visitatori, mai registrato nelle serie storiche. I musei italiani hanno un immenso valore storico e identitario, a questo stiamo aggiungendo la qualità dei servizi tra cui la nuova app, uno strumento innovativo e moderno di accesso alle strutture museali che rappresenta una ulteriore tappa verso la modernizzazione e la valorizzazione nel solco di quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione".

Di seguito si riportano i dati provvisori pervenuti: Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 20.986; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 18.409; Pantheon - Basilica di Santa Maria ad Martyres 11.821; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 10.870; Reggia di Caserta 8.578; Galleria dell'Accademia di Firenze 7.035; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 6.704; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 6.153; Pinacoteca di Brera 5.020; Musei Reali di Torino 4.981; Castel Sant'Angelo 4.822; Villae - Villa d'Este 3.868; Museo archeologico nazionale di Napoli 3.381; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 3.045; Terme di Caracalla 2.821; Palazzo Ducale di Mantova 2.449; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 2.435; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 2.364; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea 2.356; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 2.345; Galleria Borghese 1.930; Palazzo Reale di Napoli 1.897; Galleria nazionale dell'Umbria 1.863; Parco archeologico di Ercolano 1.828; Cenacolo Vinciano 1.720; Villae - Villa Adriana 1.609; Castel del Monte 1.523; Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.447; Galleria nazionale delle Marche 1.343; Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione 1.302; Museo e Real Bosco di Capodimonte - Museo di Capodimonte 1.180; Complesso monumentale della Pilotta 1.170; Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia 1.120; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.088; Castello svevo di Bari 1.056; Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 1.032; Castello Scaligero di Sirmione 1.002; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 991; Villa Romana e Antiquarium di Desenzano 980; Villa della Regina 951; Palazzo Farnese di Caprarola 927; Palazzo Carignano 910; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 903; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 853; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 850; Complesso monumentale del Castello e Parco di Racconigi 832; Musei del Bargello - Complesso di Orsanmichele 750; Musei nazionali di Genova - Palazzo Reale di Genova 680; Museo di Palazzo Grimani 618; Museo archeologico nazionale di Taranto 600; Galleria Spada 598; Pinacoteca Nazionale di Bologna 534; Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila 480; Complesso monumentale del Castello Ducale - Giardino e parco di Aglié 454; Parco archeologico dell'Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola 430; Museo delle Civiltà 429; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Galleria Corsini 425; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 411; Basilica di Sant'Apollinare in Classe 387; Mausoleo di Teodorico 382; Museo archeologico nazionale di Firenze 363; Cappella Espiatoria 358; Museo nazionale di Ravenna 351; Anfiteatro campano, Museo archeologico dell'antica Capua e Mitreo di Santa Maria Capua Vetere 318; Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini 311; Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano 308; Battistero degli Ariani 302. A questi dati si aggiungono i 15.273 visitatori del ViVe – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 9.195 della Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli.