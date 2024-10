DiCaprio e i vampiri: cosa ha detto davvero la cantante Elàn

Roma. 24 ottobre 2024 – Un video TikTok riguardante le feste organizzate da Leonardo DiCaprio sta facendo parecchio scalpore sui social media e in giro per il web. Si tratta di una clip postata dalla cantante messicana Elàn, in cui si parla di “zombie e vampiri” che si risvegliano durante le serate organizzate dall’attore premio Oscar. Ma cosa ha detto davvero Elàn?

L’artista nel video risponde alla domanda di una fan che le chiede se abbia qualche ricordo da raccontare riguardante party organizzati da DiCaprio. Elàn risponde che la dinamica delle feste era sempre la stessa: "Di questo sì (mi ricordo), sono stata a diverse feste a casa sua, ma è andata sempre allo stesso modo”, spiega. Se di giorno era tutto normale, quando scendeva la sera le cose si facevano “un pochino strane” e lei preferiva andarsene.

Quello che ha attirato l’attenzione – oltre al mistero su cosa significhi quel “un pochino strane” – è stata la similitudine che la cantante ha usato: “Succedeva una cosa simile agli zombie, ai vampiri: tramonta il sole e le cose iniziano a farsi un pochino strane”, dice l’artista messicana nella clip. Ed ecco che sui media si iniziano a diffondere teorie del complotto, anche visto il tema caldo, che si lega agli ormai tristemente famosi White Party di P Diddy.

Molti prendono un po’ troppo alla lettera il racconto di Elàn e parlano di “rivelazioni” su “ospiti che si trasformano in vampiri”, suggerendo un’atmosfera sovrannaturale, alla ‘Dracula’ o alla ‘Rosmary’s Baby’. Sebbene sia chiaro che il giudizio dell’artista messicana sulle feste di Leonardo DiCaprio non sia proprio positivo e che sembri alludere a comportamenti problematici, a tal punto da spingerla ad allontanarsi dai festeggiamenti, è ovvio che non intendesse suggerire nulla del genere.

In ogni caso, le parole di Elàn si aggiungono a una serie di testimonianze e racconti che svelano il lato più oscuro e meno edificante dei leggendari party di Hollywood e dell’industria musicale. Un mito che vacilla ogni giorno di più.